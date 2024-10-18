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▲15歲曾姓少年昨日趁著祖父出國，偷拿祖父的汽車鑰匙偷開車出門，他從汐湖2橋開往東湖路與安康路口，疑似是在會車時過於緊張，把煞車及油門搞混，車輛隨即失控暴衝撞進路邊小吃攤。（圖／翻攝畫面）

▲目前曾姓少年已被移送到士林地院少年法庭，進行案件後續處理。（圖／翻攝畫面）

15歲曾姓少年昨（17）日晚間18時許，偷開祖父的車出門，行經台北市內湖區東湖路和安康路口時，因不熟悉車輛操作而導致車子暴衝失控，最終釀3死2傷，目前曾姓少年已被移送到士林地院少年法庭。事件曝光後，不少網友聯想到2012年發生的「葉少爺酒駕事件」，當時葉冠亨酒駕飆車釀3死，卻服刑3年後就假釋出獄，引起社會強烈不滿。15歲曾姓少年昨日趁著祖父出國，偷拿祖父的汽車鑰匙偷開車出門，他從汐湖2橋開往東湖路與安康路口，疑似是在會車時過於緊張，把煞車及油門搞混，車輛隨即失控暴衝撞進路邊小吃攤，造成正在用餐的2名客人及1名騎士死亡，小吃攤老闆娘及員工則燙傷送醫。警方到場後進行檢驗，排除了毒駕及酒駕的可能性，曾姓少年事後坦言偷開車的原因是想「說到做到」，為，沒想到卻釀成悲劇。目前曾姓少年已被移送到士林地院少年法庭，進行案件後續處理。事件曝光後，隨即在PTT八卦版引起熱烈討論，許多網友聯想到2012年「葉少爺酒駕事件」，擔心曾姓少年因未成年犯案而獲得輕判，「葉少爺成年酒駕還害死3個人，也只關了3年」、「不重判，以後一堆未成年殺手，怕」、「未滿18，家庭功能失調，其情可憫可教化，3年」。2012年4月25日清晨，22歲「葉少爺」葉冠亨酒駕行經高雄市中央公園中華三路，當時時速超過120公里，先是撞上違規迴轉的垃圾車後，再撞擊正在晨跑的47歲證券公司副理李幸蓉，造成李幸蓉身首異處當場身亡，24歲的同車前座友人陳岡逸也傷重不治。李幸蓉的丈夫悲傷勞累過度，3天後心肌梗塞猝死在家中，留下年僅8歲的獨生女。這起酒駕車禍直接造成2人死亡，並間接造成第3人死亡，葉冠亨最終因公共危險罪被判處6年徒刑，同案被告王嘉祥則因業務過失致死罪被判處2年有期徒刑。而葉冠亨服刑3年後，於2016年12月23日獲得假釋出獄，引發社會大眾強烈不滿。