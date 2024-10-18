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▲胡宇威在金鐘獎星光大道紅地毯上的服裝設計層次豐富，加上個人的帥氣丰采，仍十分吸睛。（圖／記者葉政勳攝影）

▲「保庇天后」王彩樺首度入圍金鐘獎，在星光大道紅地毯上大秀「深Ｖ」。（圖／記者葉政勳攝影）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（18）日在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先於傍晚5點登場，由黃豪平和林葦妮（木木）擔任「雙現場」主持人。今年以《我們這一攤》入圍「益智與實境節目主持人獎」的王彩樺、胡宇威和夏和熙，3個人有兩個選擇以「深Ｖ」服裝走上星光大道，反而過去在節目中不吝展現肌肉的胡宇威，卻惜肉如金，以服裝設計的多層次細節取勝，加上身材瘦高、看來還是非常有型，和展露胸口但顯得較斯文秀氣的夏和熙，各有千秋。廣受觀眾喜愛的「保庇天后」王彩樺，入行快40年首度提名金鐘獎，在紅毯上受訪時差點哽咽，她不吝秀出豐滿的上圍，「深Ｖ」尺度比平常在綜藝節目上的搞笑更增性感，為此盛會「看點」大放送，期待之後的典禮上能順利抱回獎座。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。