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今（18）日中華棒協發布了一則不幸的消息，1992年巴塞隆納奧運銀牌總教練李來發逝世，享壽68歲。他長年執教高苑工商，近年因身體狀況而轉顧問，培育國內棒球英才無數，高苑工商董事長余政憲得知消息後也相當難過，為這位棒壇指標性教頭離去感到哀悼，難過地說：「台灣棒球感恩李總」。李來發總教練自球員時期便長期入選中華隊，退役後擔任教練更是率領中華隊在巴塞隆納奧運奪下銀牌佳績，爾後更是在職棒球隊以及高苑工商棒球隊作育英才無數，並且擔任中華棒球OB會副會長職務，為台灣棒壇發展重要角色。除了在國家隊和基層服務過之外，李來發1997年成為和信鯨隊進軍職棒的首位總教練，並被授權全權掌控和信鯨隊的球隊方針和發展計畫，雖然一度因戰績不佳去職，但在2004年再度回到鯨隊擔任二軍總教練，2006年更升任鯨隊總教練。知名政治人物余政憲得知李總逝世的消息後也表示，「李總，一路好走，謝謝10多年來栽培青棒好手，為基層棒球紥根。李總，一路好走。2009年在高苑工商棒球隊擔任總教練，在學校服務15年，基層紥根，台灣棒球感恩李總。」目前執教於高苑工商的林樺慶，過去效力過中華職棒樂天桃猿和中信兄弟，擔任投手；離開職棒圈後，也在臺南市成棒隊打過球，2023年結束球員生涯回到母校擔任投手教練，之後李來發決定退休，由其接掌兵符。林樺慶也是李來發所帶出的選手，在得知恩師過世後，林樺慶也發文感念：「李總，一路好走，您總是默默的付出，謝謝您對台灣棒球的貢獻。」