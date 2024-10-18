台灣棒壇名將李來發今（16）因病逝世，享壽68歲。李來發培育過台灣無數的棒球英才，包括林子偉、梁家榮、許基宏和張志豪等人，都是李來發的子弟兵，如今離開人世，令人相當不捨。
李來發曾於1980年加入日本職棒，累積4年旅日生涯，之後返台後擔任教練，同時也是國家隊的常客，其中在巴塞隆納奧運率領中華隊奪下銀牌，則是生涯最精彩的篇章之一。
之後李來發也擔任過中華職棒和信鯨與中信鯨的主帥，生涯累積281勝、274敗、16和，最佳成績是在1999年，帶領和信鯨奪下季冠軍，2008年卸下兵符後，就轉往基層服務，在高苑工商青棒隊執教，期間也培育出許多台灣棒壇明星。
與李來發有不錯交情的前內政部部長余政憲也在第一時間發聞，「謝謝10多年來栽培青棒好手，為基層棒球紥根，李總，一路好走。」
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之後李來發也擔任過中華職棒和信鯨與中信鯨的主帥，生涯累積281勝、274敗、16和，最佳成績是在1999年，帶領和信鯨奪下季冠軍，2008年卸下兵符後，就轉往基層服務，在高苑工商青棒隊執教，期間也培育出許多台灣棒壇明星。
與李來發有不錯交情的前內政部部長余政憲也在第一時間發聞，「謝謝10多年來栽培青棒好手，為基層棒球紥根，李總，一路好走。」