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台灣棒壇名將李來發今（16）因病逝世，享壽68歲。李李來發曾於1980年加入日本職棒，累積4年旅日生涯，之後返台後擔任教練，同時也是國家隊的常客，之後李來發也擔任過中華職棒和信鯨與中信鯨的主帥，與李來發有不錯交情的前內政部部長余政憲也在第一時間發聞，「謝謝10多年來栽培青棒好手，為基層棒球紥根，李總，一路好走。」