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今（18）日台灣棒壇傳來噩耗，1992年巴塞隆納奧運銀牌總教練李來發逝世，享壽68歲。過去在奧運中華棒球代表隊和他共事過的兄弟象隊總教練吳思賢，在接受《NOWnews》訪問聽到消息時非常震驚，直呼「太突然」，他表示李總當年執教風格精實，也帶出許多好選手，大家感情都很好，非常不捨。李來發總教練自球員時期便長期入選中華隊，退役後擔任教練更是率領中華隊在巴塞隆納奧運奪下銀牌佳績，爾後更是在職棒球隊以及高苑工商棒球隊作育英才無數，並且擔任中華棒球OB會副會長職務，為台灣棒壇發展重要角色。吳思賢有以選手身分參加1992年巴塞隆納奧運，當時李來發是教練，兩人算有師徒之緣。在《NOWnews》致電訪問吳思賢時，他還不知道發生了什麼事，聽到李總過世的消息十分震驚，驚嘆：「什麼！怎麼這麼突然，我完全不知道這件事情！」之後吳思賢感嘆世事變化無常，「1992年他帶我們打奧運，大家都有深厚感情，他受日式風格薰陶，帶兵精實，很要求打擊、守備每個細節都要做到最好。他選手時代也很出名，以前在日職南海鷹隊在高英傑是投捕搭檔。」而對於李總的執教功力，吳思賢也是讚不絕口：「印象最深刻的是，他非常會看選手，很擅長在適合的時機派選手上去代打或換投，過去也帶出陳子豪、林樺慶這樣不錯的選手。聽到這消息很震驚也很意外，希望他一路好走。」