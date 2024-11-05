期待赴海外留學、向世界取經的年輕學子，未來可望有更多申請公費補助的機會。賴清德總統去（2023）年競選時提出設立「百億學生海外圓夢基金」，據了解教育部已向各大專院校蒐集意見，施行細項最快明（2025）年初就可對外公告徵件。
賴總統去年9月提出「國家希望工程國政藍圖」，包括0至22歲政府培育人民的政策規劃，當中包括「百億學生海外圓夢基金」。賴總統當時表示，必須讓孩子有機會到國外增廣見聞，開拓視野，培養全球化的技能，因此成立圓夢基金，基金水位一直保持100億元，用多少補多少，此外，基金有部分比例提供國際的孩子來台灣交流，讓他們更了解台灣；用教育成就台灣國際化的夢想。
這項政策並非空頭支票。教育部長鄭英耀表示，將會邀集籌組專家學者，協助青年圓夢。順利的話預計明年初就會對外公開徵件。鄭英耀指出，百億海外圓夢基金計畫分二大方向，一是為中央政府機關中，涉及國際事務的單位培養優秀青年領袖人才；二是開放年輕人提案，由專家學者徵選，提供基金協助參與國際組織，像是志工等服務與學習機會。
鄭英耀先前曾提到，教育部預計分3年編列百億預算。行政院長卓榮泰也在8月首次主持青年諮詢委員會會議表示，百億青年海外圓夢基金」協助青年學子赴海外學習量子電腦、生醫科技、新能源、心理諮商、地緣政治等相關領域的專業知識，同時認識各國優秀的青年夥伴，彼此切磋學習、建立情誼，成為台灣軟實力與國際連結的重要力量。
民進黨立委吳沛憶認為，「海外圓夢」要理工人文並重，設計、影視音等領域也要納入圓夢計畫的範圍，全方位的為台灣培育國際人才。另外吳沛憶也說，台灣已有很多青年在國際NGO、智庫任職，推動人權、性別平權等議題，如社運人士呂欣潔擔任人權組織「國際立即行動」（Outright International）亞洲區方案主任。在自己的選區也有Impact Hub，推動全球的創新與社會企業網絡。吳沛憶表示，「海外圓夢基金」的推動應要重視台灣青年的國際參與經驗。
《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
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手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024crossroadforum
●活動時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
●活動地點：台北萬豪酒店-萬豪一廳（台北市中山區樂群二路199號5樓）
●免費名額有限、提供參與證明！！
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這項政策並非空頭支票。教育部長鄭英耀表示，將會邀集籌組專家學者，協助青年圓夢。順利的話預計明年初就會對外公開徵件。鄭英耀指出，百億海外圓夢基金計畫分二大方向，一是為中央政府機關中，涉及國際事務的單位培養優秀青年領袖人才；二是開放年輕人提案，由專家學者徵選，提供基金協助參與國際組織，像是志工等服務與學習機會。
鄭英耀先前曾提到，教育部預計分3年編列百億預算。行政院長卓榮泰也在8月首次主持青年諮詢委員會會議表示，百億青年海外圓夢基金」協助青年學子赴海外學習量子電腦、生醫科技、新能源、心理諮商、地緣政治等相關領域的專業知識，同時認識各國優秀的青年夥伴，彼此切磋學習、建立情誼，成為台灣軟實力與國際連結的重要力量。
民進黨立委吳沛憶認為，「海外圓夢」要理工人文並重，設計、影視音等領域也要納入圓夢計畫的範圍，全方位的為台灣培育國際人才。另外吳沛憶也說，台灣已有很多青年在國際NGO、智庫任職，推動人權、性別平權等議題，如社運人士呂欣潔擔任人權組織「國際立即行動」（Outright International）亞洲區方案主任。在自己的選區也有Impact Hub，推動全球的創新與社會企業網絡。吳沛憶表示，「海外圓夢基金」的推動應要重視台灣青年的國際參與經驗。
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