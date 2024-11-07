能夠赴海外交換、留學，是許多年輕學子的夢想。但出國往往需要一筆不小的開銷，經濟問題成了年輕人追夢一大阻因。教育部正在規劃百億海外圓夢基金計畫，學生認為補助的機會增加，將能讓更多人發揮所長，對台灣與國際接軌也有幫助。
目前就讀台大氣候永續學程碩士一年級的吳奕達，去（2023）年12月底赴冰天雪地的芬蘭，與于韋斯屈來大學（University of Jyväskylä）交換學生。吳奕達表示，他很喜歡動物，但台灣比較少做動物行為相關研究或課程，而歐洲又是現代動物行為的發源地，所以希望能赴歐見習。準備學習計畫和自傳，幸運地獲得芬蘭于韋斯屈來大學的交換機會。
第一次到極寒世界的吳奕達，有了不一樣的想法。他說以前在台灣，冬天看到路人戴手套、耳罩，以為是裝可愛的打扮，在當地卻都是必要配備，否則手指會凍僵；又或者小時候看到童話故事中，小女孩晚上在森林裡會凍死，在台灣無法想像，到了芬蘭才知道那是會發生的事。
吳奕達說，在芬蘭的冬季密集課程中，他體會到一片死寂是什麼樣貌，放眼望去都是沒有葉子的樹，郊外時常可見馴鹿。他也觀察到，像在台灣時常可見流浪狗攻擊野生動物或路人，但在芬蘭卻完全看不到，若養寵物遛狗都必須有牽繩，看到落單的狗在路上，民眾會打電話請相關單位帶回，避免狗傷害旁人。
半年的交換生課程，吳奕達說，學校補助大約6萬元。他認為教育部正在規劃的百億海外圓夢基金計畫，可以讓年輕人出國實習、留學的負擔減小。他說很多年輕人都想出國學習，但環境或經濟上可能不允許，若有政府補助，可以讓很多有想法、有能力的人發揮所長，對台灣在國際發展上都有幫助。
另一位就讀師大社教所碩三生的馮沛涵也有相同看法，她在今（2024）年4月前往日本外國語學校交換，當地學校會為交換生規畫許多活動，例如茶道、書道等日本傳統文化課程，都可自由參加。她也參加合氣道社，更深一層與日本學生交流。馮沛涵說，像是日本人說話大多用敬語，就算她學日語好幾年也不熟悉用法，但學生之間相處比較自在，說話的顧慮自然也沒有這麼多。
馮沛涵在日本交換生大約三個月時間，每月花費約2萬元台幣，學校補助3萬元。她認為學生赴海外交換或留學，一定會顧慮花費問題，教育部為年輕人出國學習提供補助，學生就能減輕負擔，可以吸引更多人申請。
《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
想關心更多攸關青年的政策和議題，趕快報名2024/11/26《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，邀請副總統 蕭美琴、日本參議院議員 今井繪理子、奧運金牌國手 李洋 等嘉賓，並由金鐘獎主持人「視網膜」主持對談。出席嘉賓，均開放現場青年朋友面對面提問QA，直球對決。
手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024crossroadforum
●活動時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
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第一次到極寒世界的吳奕達，有了不一樣的想法。他說以前在台灣，冬天看到路人戴手套、耳罩，以為是裝可愛的打扮，在當地卻都是必要配備，否則手指會凍僵；又或者小時候看到童話故事中，小女孩晚上在森林裡會凍死，在台灣無法想像，到了芬蘭才知道那是會發生的事。
吳奕達說，在芬蘭的冬季密集課程中，他體會到一片死寂是什麼樣貌，放眼望去都是沒有葉子的樹，郊外時常可見馴鹿。他也觀察到，像在台灣時常可見流浪狗攻擊野生動物或路人，但在芬蘭卻完全看不到，若養寵物遛狗都必須有牽繩，看到落單的狗在路上，民眾會打電話請相關單位帶回，避免狗傷害旁人。
半年的交換生課程，吳奕達說，學校補助大約6萬元。他認為教育部正在規劃的百億海外圓夢基金計畫，可以讓年輕人出國實習、留學的負擔減小。他說很多年輕人都想出國學習，但環境或經濟上可能不允許，若有政府補助，可以讓很多有想法、有能力的人發揮所長，對台灣在國際發展上都有幫助。
另一位就讀師大社教所碩三生的馮沛涵也有相同看法，她在今（2024）年4月前往日本外國語學校交換，當地學校會為交換生規畫許多活動，例如茶道、書道等日本傳統文化課程，都可自由參加。她也參加合氣道社，更深一層與日本學生交流。馮沛涵說，像是日本人說話大多用敬語，就算她學日語好幾年也不熟悉用法，但學生之間相處比較自在，說話的顧慮自然也沒有這麼多。
馮沛涵在日本交換生大約三個月時間，每月花費約2萬元台幣，學校補助3萬元。她認為學生赴海外交換或留學，一定會顧慮花費問題，教育部為年輕人出國學習提供補助，學生就能減輕負擔，可以吸引更多人申請。
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