我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李來發近年身體狀況不佳，才卸下「綠色怪物」高苑工商總教練一職，今日就傳出肝癌離世，享壽68歲。（圖／翻攝自李來發臉書）

▲徐生明在1997年至1999年期間帶領味全龍拿下三連霸，直到味全龍解散。（圖／NOWnews資料照）

▲奧運銀牌教練李來發因肝癌離世，享壽68歲。（圖／李來發臉書）

1992年巴塞隆納奧運棒球銀牌總教練李來發今（18）日驚傳因肝癌離世，享壽68歲，引發棒球界震驚與不捨。李來發近年來因身體狀況不佳，才卸下「綠色怪物」高苑工商總教練一職，沒想到今日就傳出離世消息，球迷們紛紛難過哀悼，並回憶起1999年經典的「龍鯨大亂鬥」，感嘆：「龍鯨大亂鬥兩隊總教練如今皆已經過世⋯」李來發球員時期就長期入選中華隊，並與捕手高英傑組成黃金投捕搭檔，多次代表中華隊出征國際賽事。李來發退役後擔任教練，1992年曾在巴塞隆納奧運帶領中華隊奪得銀牌，1997年至2001年間曾擔任中信鯨總教練。李來發離開職棒後，於2009年起任職高苑工商帶領棒球隊，培育出許多新一代中職好手，同時擔任擔任中華棒球OB會副會長職務，在台灣棒球界貢獻良多，也是台灣棒壇發展重要角色。而李來發近年身體狀況不佳，才卸下「綠色怪物」高苑工商總教練一職，今日就傳出肝癌離世，享壽68歲，讓許多子弟兵及棒壇人士悲痛哀悼，中華棒協更深感遺憾與不捨。消息曝光後，一票棒球迷也紛紛感嘆，「他這一生沒對不起棒球，就值得尊敬」、「1999經典龍鯨大亂鬥兩隊總教練如今皆已經過世」、「經典就是總冠軍賽跟味全新莊火爆大場面」、「一代英雄，一路好走」。1999年11月3日味全龍隊與和信鯨隊在總冠軍賽G1爆發激烈衝突，在第五局時，龍隊巴威特揮出安打，大帝士硬闖本壘遭鯨隊王光浩刺殺，兩人用力相撞雙雙摔倒。王光浩起身後一拳怒毆大帝士腹部，大帝士也不甘示弱地反擊，兩隊隨即爆發衝突，比賽被迫暫停，最後大帝士與王光浩被聯盟裁定驅逐出場，龍隊黃自強也因攜帶木棒上場助陣同樣遭驅逐出場。沒想到，第九局再度爆發另一起衝突，當時龍隊巴威特​​原本可以安全奔回本壘，鯨隊第二任捕手黃鈞瑜並沒有擋住壘包，但巴威特​​似乎想替隊友大帝士出氣，衝回本壘時非但沒踩壘包，還故意以手肘撞擊黃鈞瑜的臉部，造成雙方第二波衝突，巴威特隨即被驅逐出場。雖然味全龍最終贏得這場比賽，但這場「龍鯨大亂鬥」發生後，巴威特不僅挨轟沒有運動家精神，根據聯盟規章規定，大帝士、王光浩、黃自強、巴威特等四人也被罰禁賽十場、罰款十萬元。徐生明是台灣首位赴韓就讀研究所的球員，回台後於文化大學任教，並在中華職棒成立後，進入味全龍教練團，自1991年起擔任味全龍總教練。徐生明在1997年至1999年期間帶領味全龍拿下三連霸，直到味全龍解散，當時他還語帶哽咽地說：「如果是我做不好的地方，被解散我沒話說，奪冠的時候我留下的是冠軍的眼淚。但現在這是遺憾的眼淚。」徐生明之後到台灣大聯盟雷公隊執教，2003年起擔任第一金剛總教練，接著陸續帶領過中信鯨、興農牛和義大犀牛等球隊，累積帶隊716勝的戰績，曾是台灣史上最多，近年才被超越。而2013年8月24日，徐生明在擔任義大總教練時，結束與兄弟象的比賽後，返家突然心肌梗塞，送醫後仍回天乏術，於當日晚間22時23分逝世，享年55歲。出生：1956年6月28日功績：1992年帶領中華隊取得巴塞隆納奧運銀牌婚姻：已婚，妻沈青蓉經歷：1974~1977年 入選中華代表隊國手，擔任捕手，搭檔高英傑出賽1980年 與高英傑一同加入日本職棒南海鷹隊1984年 擔任奧運中華隊教練1997年~2001年 擔任中華職棒和信鯨隊總教練2006年 擔任中華職棒中信鯨隊總教練2008年 中信鯨隊受職棒簽賭案影響解散2009年 受邀至高苑工商擔任高苑工商青棒隊總教練2024年 退休轉任球隊高級顧問