1992年巴塞隆納奧運棒球銀牌總教練李來發今（18）日驚傳因肝癌離世，享壽68歲，引發棒球界震驚與不捨。李來發近年來因身體狀況不佳，才卸下「綠色怪物」高苑工商總教練一職，沒想到今日就傳出離世消息，球迷們紛紛難過哀悼，並回憶起1999年經典的「龍鯨大亂鬥」，感嘆：「龍鯨大亂鬥兩隊總教練如今皆已經過世⋯」

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李來發在台灣棒球界貢獻良多！球迷不捨哀悼

李來發球員時期就長期入選中華隊，並與捕手高英傑組成黃金投捕搭檔，多次代表中華隊出征國際賽事。李來發退役後擔任教練，1992年曾在巴塞隆納奧運帶領中華隊奪得銀牌，1997年至2001年間曾擔任中信鯨總教練。

李來發離開職棒後，於2009年起任職高苑工商帶領棒球隊，培育出許多新一代中職好手，同時擔任擔任中華棒球OB會副會長職務，在台灣棒球界貢獻良多，也是台灣棒壇發展重要角色。而李來發近年身體狀況不佳，才卸下「綠色怪物」高苑工商總教練一職，今日就傳出肝癌離世，享壽68歲，讓許多子弟兵及棒壇人士悲痛哀悼，中華棒協更深感遺憾與不捨。

▲今（18）日台灣棒壇傳來噩耗，1992年巴塞隆納奧運銀牌總教練李來發逝世，享壽68歲。過去在奧運中華棒球代表隊和他共事過的兄弟象隊總教練吳思賢聽到消息非常震驚，直呼「太突然」。（圖／翻攝自李來發臉書）
▲李來發近年身體狀況不佳，才卸下「綠色怪物」高苑工商總教練一職，今日就傳出肝癌離世，享壽68歲。（圖／翻攝自李來發臉書）
消息曝光後，一票棒球迷也紛紛感嘆，「他這一生沒對不起棒球，就值得尊敬」、「1999經典龍鯨大亂鬥兩隊總教練如今皆已經過世」、「經典就是總冠軍賽跟味全新莊火爆大場面」、「一代英雄，一路好走」。

1999年經典龍鯨大亂鬥！史上最慘「球場拳擊賽」

1999年11月3日味全龍隊與和信鯨隊在總冠軍賽G1爆發激烈衝突，在第五局時，龍隊巴威特揮出安打，大帝士硬闖本壘遭鯨隊王光浩刺殺，兩人用力相撞雙雙摔倒。王光浩起身後一拳怒毆大帝士腹部，大帝士也不甘示弱地反擊，兩隊隨即爆發衝突，比賽被迫暫停，最後大帝士與王光浩被聯盟裁定驅逐出場，龍隊黃自強也因攜帶木棒上場助陣同樣遭驅逐出場。

沒想到，第九局再度爆發另一起衝突，當時龍隊巴威特​​原本可以安全奔回本壘，鯨隊第二任捕手黃鈞瑜並沒有擋住壘包，但巴威特​​似乎想替隊友大帝士出氣，衝回本壘時非但沒踩壘包，還故意以手肘撞擊黃鈞瑜的臉部，造成雙方第二波衝突，巴威特隨即被驅逐出場。

雖然味全龍最終贏得這場比賽，但這場「龍鯨大亂鬥」發生後，巴威特不僅挨轟沒有運動家精神，根據聯盟規章規定，大帝士、王光浩、黃自強、巴威特等四人也被罰禁賽十場、罰款十萬元。

味全龍總教練徐生明9年前離世！享年55歲

徐生明是台灣首位赴韓就讀研究所的球員，回台後於文化大學任教，並在中華職棒成立後，進入味全龍教練團，自1991年起擔任味全龍總教練。徐生明在1997年至1999年期間帶領味全龍拿下三連霸，直到味全龍解散，當時他還語帶哽咽地說：「如果是我做不好的地方，被解散我沒話說，奪冠的時候我留下的是冠軍的眼淚。但現在這是遺憾的眼淚。」

徐生明之後到台灣大聯盟雷公隊執教，2003年起擔任第一金剛總教練，接著陸續帶領過中信鯨、興農牛和義大犀牛等球隊，累積帶隊716勝的戰績，曾是台灣史上最多，近年才被超越。而2013年8月24日，徐生明在擔任義大總教練時，結束與兄弟象的比賽後，返家突然心肌梗塞，送醫後仍回天乏術，於當日晚間22時23分逝世，享年55歲。

義大犀牛總教練徐生明因心肌梗塞猝逝。（圖／本報資料照片）
▲徐生明在1997年至1999年期間帶領味全龍拿下三連霸，直到味全龍解散。（圖／NOWnews資料照）

李來發小檔案

出生：1956年6月28日
功績：1992年帶領中華隊取得巴塞隆納奧運銀牌
婚姻：已婚，妻沈青蓉
經歷：1974~1977年 入選中華代表隊國手，擔任捕手，搭檔高英傑出賽
           1980年 與高英傑一同加入日本職棒南海鷹隊
           1984年 擔任奧運中華隊教練
           1997年~2001年 擔任中華職棒和信鯨隊總教練
           2006年 擔任中華職棒中信鯨隊總教練
           2008年 中信鯨隊受職棒簽賭案影響解散
           2009年 受邀至高苑工商擔任高苑工商青棒隊總教練
           2024年 退休轉任球隊高級顧問

▲奧運銀牌教練李來發因肝癌離世，享壽68歲。（圖／李來發臉書）
▲奧運銀牌教練李來發因肝癌離世，享壽68歲。（圖／李來發臉書）

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