教育部「百億海外圓夢基金」計畫，是賴清德總統競選重要政見。對此學者與立委均表示立意良善，但也呼籲政策應該公開透明，資源應該用到對的人身上。
世新大學前國際事務長吳巨盟表達樂觀其成的態度，他認為教育部應趁此整合目前既有的補助政策，因為不同的單位要求的資料也會不同，有時也會重複，準備起來恐怕相當耗時，如果有單一窗口申請，對學生來說也會更便利。
吳巨盟也點出台灣學生與其他大學交流的困境，目前台灣院校最大的學生來源國，前三名為越南、印尼、馬來西亞，但台灣學生仍喜好赴美國、日本、加拿大等國家。如果用對等的角度來看，台灣學生赴歐美機會相對較少，可能也是教育部規畫百億海外圓夢基金，所必須考量的現況。
由於政府資源有限，無論是出國當交換生或留學深造，錢該用到誰的身上才能符合公平正義？文化大學廣告系教授鈕則勳表示，教育部恐怕要將「排富」考量進去，若有能力的學生也來拿補助，社會上難免會出現為德不卒的聲音。另一方面，教育部現階段已經有多項補助計畫，未來百億基金進入，資源有沒有可能重複運用，教育部需要管控；而百億基金能達到什麼樣的目的與效果，鈕則勳也提醒教育部應該審慎評估。
國民黨立委羅廷瑋認為，過去看過許多年輕人有夢想、可以發揮長才，但苦於經濟壓力無法圓夢，現在教育部規劃百億基金，立意良善。但他也提醒，政策應該公開透明，他表示執政黨難免會讓人家擔憂，會不會將這些資金運用在特定人士身上。另外圓夢基金餅畫得很大，但真正能受惠的年輕人仍是少數，大多數重視的還是買房、低薪問題，呼籲政府除了培育年輕人以外，更應解決眼前大環境的問題。
教育部已表示，百億預算將分三年編列，對此羅廷瑋也說，教育部應逐年調整，未來會監督細部計畫，看公帑怎麼花、花在誰身上，讓這項政策不只是兌現賴總統政見，而是年輕人都能受惠的政策。
《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
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國民黨立委羅廷瑋認為，過去看過許多年輕人有夢想、可以發揮長才，但苦於經濟壓力無法圓夢，現在教育部規劃百億基金，立意良善。但他也提醒，政策應該公開透明，他表示執政黨難免會讓人家擔憂，會不會將這些資金運用在特定人士身上。另外圓夢基金餅畫得很大，但真正能受惠的年輕人仍是少數，大多數重視的還是買房、低薪問題，呼籲政府除了培育年輕人以外，更應解決眼前大環境的問題。
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