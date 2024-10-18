台南晶英舉辦「山土地海—永續島嶼餐桌」，邀請屏東霧台鄉好茶村的部落野味餐廳「AKAME」主廚彭天恩，與台東長濱法菜之星「Sinasera 24」楊柏偉聯手獻藝，兩家號稱「預約困難餐廳」的雙廚將創作8道永續菜式，搭配橫掃國際金牌獎項陳千浩老師所打造的台灣地酒「埔桃酒」，11月22日晚宴、23日與24日午、晚宴共五個場次，每位含服務費9,980元，10月21日中午12時將於台南晶英官網「晶好購（按此）」開放預訂。
台南晶英提到，此次「永續島嶼餐桌希望」計畫透過「食物」傳達理念，盤中的料理不僅是主廚精湛技藝與當季鮮美原生食材的完美結合，佐餐飲品與主題概念更強化了體驗深度。
「山土地海—永續島嶼餐桌」客座餐會透過「美食」實踐聯合國17項可持續發展目標（SDGs），在黑潮海洋文教基金會董事張卉君引薦之下，本次餐會共匯聚10組農林漁業的共好團隊，優選寶島味美豐饒的食材，由雙廚創作8道永續菜式，找來餐廳隱身在深山與海岸邊的主廚—彭天恩(Alex)與楊柏偉(Nick)實現首張永續菜單。
AKAME在魯凱部落語言代表「烤」，Sinasera是阿美族語象徵「大地」，融合傳統柴窯燒烤與大自然賦予的珍稀食物，加上彭天恩過去曾在台南生活多年、楊柏偉則是府城子弟，兩位星廚如今重返熟悉舊城，揉合彼此烹飪習性，為永續味覺提出新譯。而兩位名廚本就極具魅力，各自的餐廳，更是號稱「預約困難名店」。
此次兩位名廚在菜單中將使用到烏殼綠竹筍、石虎米、水雉野蓮及菱角、鰹魚、虱目魚、鬼頭刀、蜂蜜、黑豆酥、野生愛玉等，皆來自於致力於友善棲地的共生品牌，包含台南七股黑琵牌、台南官田菱雉菱、台南學甲幸福千千歲、台南楠西生產履歷蜂蜜/昇峰蜂場、嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社、美濃湖水雉棲地、美濃黃蝶翠谷愛玉、特生中心友善石虎標章「阿虎加油』農友、新北禾乃川國產豆製所、花蓮洄游吧。
台南晶英未來也將持續攜手這群職人團體，追求食材產地蘊藏的生態價值，運用友善食材同時守護野生棲地，展現食有所擇、萬物共好的願景，從府城出發，讓台灣實踐產地到餐桌「三生一體」的無限可能。
台南晶英「山土地海—永續島嶼餐桌」不只是一場餐會，更是共創食、飲、藝的全方位體驗，搭配的佐餐酒品由金牌侍酒師、同時也是台南晶英葡萄酒顧問陳冠璋根據菜色口味與風格精心策畫，席間另有Bar T.C.R.C創辦人黃奕翔、2022 Diageo World Class調酒大賽台灣冠軍余瀚為設計的雞尾酒，為味蕾增添驚喜。
餐會中還將陪襯台南調子，邀請到「府城流浪漢」金曲歌王謝銘祐呼應食材量身打造的音樂歌單。最後，每位賓客桌上利用回收尿布再造的綠色環保菜單，是由紙藝結構設計出眾的半隻羊立體書實驗室與國際剪紙藝術家楊士毅構思，翻開這張與餐桌共學的篇章。
去年台南晶英也邀請到RAW的江振誠主廚與AKAME主廚彭天恩的客座餐會「尋味」，即便每人餐價近2萬，依舊創下半小時內近300個位子就被搶訂完售的紀錄，今年的「山土地海—永續島嶼餐桌」共將有11月22日晚宴、23日與24日午、晚宴共五個場次，每位含服務費9,980元，恐怕也將旋風式被搶光，預計10月21日中午12時將於台南晶英官網「晶好購（按此）」開放預訂。
至於同樣位處南台灣的高雄萬豪酒店的美享地餐廳，則迎來新主廚。於2024年第三度獲得米其林指南入選殊榮後，美享地今年延攬新銳主廚黃淳彥領軍，他曾進入了巴黎頂尖廚藝名校斐杭迪(Ferrandi)深造，在法國米其林一星餐廳Akrame實習。結束在巴黎的歷練後，身為彰化囝仔的他選擇回到台灣，後創立「Revivre品法法式餐廳」，並入選過「味覺‧法國Good France」名單。
後受高雄萬豪酒店邀請成為美享地餐廳主廚，他將結合在地的時令食材，顛覆傳統Fine Dining的花俏華麗，推出特色鮮明、樸實細膩的全新一季菜單。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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「山土地海—永續島嶼餐桌」客座餐會透過「美食」實踐聯合國17項可持續發展目標（SDGs），在黑潮海洋文教基金會董事張卉君引薦之下，本次餐會共匯聚10組農林漁業的共好團隊，優選寶島味美豐饒的食材，由雙廚創作8道永續菜式，找來餐廳隱身在深山與海岸邊的主廚—彭天恩(Alex)與楊柏偉(Nick)實現首張永續菜單。
AKAME在魯凱部落語言代表「烤」，Sinasera是阿美族語象徵「大地」，融合傳統柴窯燒烤與大自然賦予的珍稀食物，加上彭天恩過去曾在台南生活多年、楊柏偉則是府城子弟，兩位星廚如今重返熟悉舊城，揉合彼此烹飪習性，為永續味覺提出新譯。而兩位名廚本就極具魅力，各自的餐廳，更是號稱「預約困難名店」。
此次兩位名廚在菜單中將使用到烏殼綠竹筍、石虎米、水雉野蓮及菱角、鰹魚、虱目魚、鬼頭刀、蜂蜜、黑豆酥、野生愛玉等，皆來自於致力於友善棲地的共生品牌，包含台南七股黑琵牌、台南官田菱雉菱、台南學甲幸福千千歲、台南楠西生產履歷蜂蜜/昇峰蜂場、嘉義縣友善諸羅樹蛙蔬果生產合作社、美濃湖水雉棲地、美濃黃蝶翠谷愛玉、特生中心友善石虎標章「阿虎加油』農友、新北禾乃川國產豆製所、花蓮洄游吧。
台南晶英未來也將持續攜手這群職人團體，追求食材產地蘊藏的生態價值，運用友善食材同時守護野生棲地，展現食有所擇、萬物共好的願景，從府城出發，讓台灣實踐產地到餐桌「三生一體」的無限可能。
台南晶英「山土地海—永續島嶼餐桌」不只是一場餐會，更是共創食、飲、藝的全方位體驗，搭配的佐餐酒品由金牌侍酒師、同時也是台南晶英葡萄酒顧問陳冠璋根據菜色口味與風格精心策畫，席間另有Bar T.C.R.C創辦人黃奕翔、2022 Diageo World Class調酒大賽台灣冠軍余瀚為設計的雞尾酒，為味蕾增添驚喜。
餐會中還將陪襯台南調子，邀請到「府城流浪漢」金曲歌王謝銘祐呼應食材量身打造的音樂歌單。最後，每位賓客桌上利用回收尿布再造的綠色環保菜單，是由紙藝結構設計出眾的半隻羊立體書實驗室與國際剪紙藝術家楊士毅構思，翻開這張與餐桌共學的篇章。
去年台南晶英也邀請到RAW的江振誠主廚與AKAME主廚彭天恩的客座餐會「尋味」，即便每人餐價近2萬，依舊創下半小時內近300個位子就被搶訂完售的紀錄，今年的「山土地海—永續島嶼餐桌」共將有11月22日晚宴、23日與24日午、晚宴共五個場次，每位含服務費9,980元，恐怕也將旋風式被搶光，預計10月21日中午12時將於台南晶英官網「晶好購（按此）」開放預訂。
至於同樣位處南台灣的高雄萬豪酒店的美享地餐廳，則迎來新主廚。於2024年第三度獲得米其林指南入選殊榮後，美享地今年延攬新銳主廚黃淳彥領軍，他曾進入了巴黎頂尖廚藝名校斐杭迪(Ferrandi)深造，在法國米其林一星餐廳Akrame實習。結束在巴黎的歷練後，身為彰化囝仔的他選擇回到台灣，後創立「Revivre品法法式餐廳」，並入選過「味覺‧法國Good France」名單。
後受高雄萬豪酒店邀請成為美享地餐廳主廚，他將結合在地的時令食材，顛覆傳統Fine Dining的花俏華麗，推出特色鮮明、樸實細膩的全新一季菜單。
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