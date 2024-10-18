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▲鍾欣凌一身紫色禮服登場，自爆帶了6顆饅頭準備在中場休息時充飢。（圖／記者葉政勳攝）

▲郭彥均老婆女兒都到場，當他的最佳加油團。（圖／記者葉政勳攝）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（18）日晚間正式揭開序幕，鍾欣凌、郭彥均以《超級總動員》五度入圍兒童少年節目主持人獎，已經槓龜4次的兩人，這次依然以平常心走上紅毯，鍾欣凌一身紫色禮服，笑說要走學生風，並沒有穿紅內褲討吉利，不過她自爆帶了6顆饅頭，準備要在典禮途中肚子餓的話，在中場休息時找機會偷吃，郭彥均則以楊謹華舉例來緩和槓龜多次的心情，也甜蜜提到老婆女兒都有到場幫打氣，是他的最佳吉祥物！身為合作多年的搭檔，郭彥均嘴甜稱讚鍾欣凌是「全場第一正」，鍾欣凌則自嘲是「體重第一名」，不過她的禮服胸前薄紗，乳溝若隱若現，一聽到媒體們稱讚，她還彎腰給福利，讓全場尖叫不斷。兩人已是第5度入圍兒童少年節目主持人獎，雖然已經槓龜4次，但郭彥均表示今天才剛看到新聞寫說楊謹華也是7次入圍都沒得獎，一旁的鍾欣凌則暖心喊話：「她這次就會得了！」至於這次會不會成功抱回獎項，郭彥均表示就放開心玩，鍾欣凌則笑說可以等終身成就獎，但也怕沒有資格可以領，大開自己玩笑的兩位，看起來心情相當輕鬆愉悅。