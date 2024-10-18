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▲金正恩重申炸毀與韓國連接的公路和鐵路不僅意味著物理上的封閉，更是斷絕了同首爾跨世紀糾纏不清的孽緣。（圖／美聯社／達志影像）

北韓官媒17日證實，已炸毀、完全封閉南部邊境與韓國連接的公路和鐵路，並強調這是根據「把韓國規定為徹底的敵對國家」的憲法要求。不過，卻被抓包其中一張照片是盜用韓國聯合參謀本部（聯參）所拍的影片來截圖。對此，北韓領導人金正恩的妹妹金與正今（18）日解釋，「我們無法從那個角度（從南朝向北）拍攝，所以才轉載使用外媒照片」，反問這有什麼問題嗎？更稱首爾當局對炸路的含義置之不理，卻拿圖片說三道四，完全是本末倒置。根據《韓聯社》報導，金與正回應北韓官媒被質疑盜圖一事，稱確有引用美國NBC、福斯新聞、英國路透社等各國外媒影片中的畫面當成照片，但那是因為無法從那個角度拍攝，且該圖片從構圖等方面均符合平壤意圖，所以才轉載使用，「這有什麼問題嗎？」金與正更反嗆首爾當局，對炸毀公路的含義及眼前的安全危機置之不理，卻拿圖片說三道四，將事態本末倒置。呼籲聯不要再糾纏於圖片等無關乎其本分的問題，應徹底查明對北韓主權和安全造成嚴重危害的挑釁事件。北韓官媒今日也報導金正恩視察人民軍第2軍團的消息，金正恩重申炸毀與韓國連接的公路和鐵路不僅意味著物理上的封閉，更是斷絕了同首爾跨世紀糾纏不清的孽緣，「完全消除毫無意義的同族意識和統一這一不現實的認知」。金正恩表示以此舉最後宣告，「敵國」若侵犯北韓主權，將不受任何條件限制、無所顧忌地使用武力。