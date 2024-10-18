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▲Lulu以一身全白的「馬爾濟斯」裝扮亮相。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

第59屆金鐘獎頒獎典禮，在今（18）日晚間於北流盛大舉行，在傍晚5點整登場的星光大道環節中，由黃豪平、與木木（林葦妮）擔任主持人，而以《山裡來了熊孩子》成功入圍主持人獎的Lulu黃路梓茵，在紅毯走秀上以一身「馬爾濟斯」裝扮亮相，不僅以畫有狗狗五官的白色毛絨上衣，搭配全白毛絨長靴，扮成狗狗的模樣，整個人相當吸睛。事實上，今年33歲的Lulu堪稱電視圈內後起之秀的代表之一，從《綜藝大熱門》開始跟著前輩的腳步穩紮穩打，在近幾年終於熬出頭，目前已經入圍過9次金鐘獎主持人獎項，後續更是以《婚禮歌手》、《綜藝大熱門》拿下2次綜藝節目主持人獎。本屆她與吳宗憲、陳漢典再度以《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，被視為得獎大熱門，而她這次也憑藉《山裡來了熊孩子》角逐益智及實境節目主持人獎。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。