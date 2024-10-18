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▲台灣更年期醫學會祕書長王映文醫師(左)、理事長蔡景州醫師(右)共同呼籲公眾關注女性在更年期階段面臨的挑戰與機遇。（圖／台灣更年期醫學會提供）

每年的10/18被定為「世界更年期關懷日」，國際更年期醫學會（IMS）今(18)日發表了一篇關鍵性論文，探討更年期管理和更年期荷爾蒙治療（MHT）的爭議，會長尼克‧帕奈教授強調，IMS旨在提供具有科學證據的結果，以減少焦慮與困惑。更年期通常發生在四十五至五十五歲之間，標誌著女性生育期的結束，雖然這是自然生理過程的一部分，但許多女性在經歷更年期時，常常感到焦慮和困惑，甚至出現潮熱、失眠、情緒波動等一系列症狀；研究顯示，了解和適應更年期的過程對女性的身心健康至關重要。台灣更年期醫學會理事長蔡景州醫師表示，台灣更年期醫學會明年即將邁入成立30週年，學會長年來在各地和醫療機構舉辦一系列活動，如醫學研討、醫師繼續教育、民眾講座、健康檢查等，藉此提升公眾對更年期的認知，倡導積極應對策略，透過共同努力，期許可以為女性創造一個更支持、更理解的環境，讓每位女性在更年期的旅程中都能綻放自信與力量。 如需了解更多信息，可聯繫「台灣更年期醫學會」，也可以上官網查詢全國各地這方面的醫師會員及相關衛教資訊。