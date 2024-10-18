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▲ 越南南部是台灣人熱愛前往的旅遊目的地，應慎防麻疹。圖為越南胡志明市。（圖／美聯社／達志影像）

近幾年越南經濟和旅遊業興起，國人頻繁來往越南的比例也增多。近期越南南部省市的麻疹患者人數近來迅速增加，主要染疫者為1至10歲兒童，但也有工廠出現成年人感染。專家指出，目前南越地區麻疹疫情尚未來到高峰，要前往旅遊或已在當地的台灣人要多加注意安全。根據《越南快訊（VnExpress）》報導，胡志明市巴斯德（Pasteur）研究院傳染病防治科主任梁振光（Luong Chan Quang）近日表示，越南南部麻疹病例正迅速增加，且尚未來到高峰。他指出，到目前為止，大多數麻疹患者為兒童，較少成年人感染。梁振光提到工廠爆發的疫情時表示，當一個地點出現兩例以上病例，即被視為社區傳播，但他並未說明麻疹疫情具體出現在哪一家工廠。梁振光說，麻疹疫情多在南部各地，但逾半患者在胡志明市接受治療，進一步增加胡志明市的負擔，疫情未如預期快速緩和。「要迅速減少病例，兒童的免疫比率必須達到高水準。」胡志明市疾病控制中心副主任黎紅娥（Le HongNga）表示，自年初至今，胡志明市記錄超過1000例麻疹病例，其中4例死亡。「事實上，居住在胡志明市的兒童只有54%接種疫苗。」根據我國衛福部，麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，在前驅症狀3到4天後可能會出現紅疹，麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。