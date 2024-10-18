我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選進入最後倒數階段，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）於當地時間17日晚上出席天主教阿福瑞德史密斯紀念基金會（Alfred E. Smith Memorial Foundation）年度慈善晚宴，而民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）則未到場，成為1984年以來首位缺席晚宴的美國總統候選人。川普藉此痛批賀錦麗「不尊重」天主教徒，美國知名政治新聞網《Politico》也質疑賀錦麗未到場的決定，雖然難說對選情會有多少實質影響。阿福瑞德史密斯紀念基金會的年度慈善晚宴，照慣例是美國總統候選人互相表達友善與自嘲的場合，這在大選前的緊張時刻非常難得，也因此受到外界矚目。今年川普與妻子梅蘭尼亞（Melania Trump）一同赴會，並自嘲很開心沒有收到法院傳票，所以才能抽身出席晚會，隨後又補充不光是今天，「任何時候我沒有收到傳票，都會很高興」，挖苦自己官司纏身，符合年度慈善晚宴的輕鬆傳統。賀錦麗則選擇前往威斯康辛州參加造勢活動，改以預錄影片在晚會現場發表談話。對此，川普抓住機會抨擊賀錦麗不尊重天主教徒，強調賀錦麗應該像歷史上所有其他總統候選人一樣親自出席。川普也不忘指出，上一位缺席的總統候選人蒙代爾（Walter Mondale）以懸殊差距慘敗，在1984年大選中只從538張選舉人票中獲得13張選票。《Politico》報導指出，雖然拜登退選可說是眾望所歸，但別忘了拜登是一位虔誠的天主教徒，他也以這樣的形象為外界所熟識，而賀錦麗則並沒有這樣的優勢。根據民調，7大搖擺州天主教選民都更傾向於支持川普，賀錦麗缺席晚宴無異是放棄了一次向天主教選民推銷自己的機會。不過，報導也強調阿福瑞德史密斯紀念基金會慈善晚宴是一項老派、目標群眾更為向內的活動，會對整場選舉產生多大迴響，仍未可知。