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民眾黨昨昨（17）日證實中央黨部遭「自家人」盜竊攝影器材，損失至少25萬；網紅四叉貓（劉宇）今（18）日在臉書公布5名他肉搜來的民眾黨黨工個資，試圖找尋「竊嫌」，雖然事後發現內容有誤，將文章刪除，但民眾黨還是以妨害名譽對四叉貓提出告訴。民眾黨發言人戴于文指出，案件本身很單純，但從昨天開始，媒體就披露了案件細節，讓他們非常訝異，今天更是有非常多側翼、政論節目做無謂延伸，他們對此表達不滿。戴于文表示，尤其四叉貓，今天下午在個人臉書專頁，以肉搜的方式公佈了非常多細節，其中包含5位民眾黨同仁個資細節，他們的全名，都被放在網路上；甚至其中一名同仁，更被直指跟竊盜案有關，基本資料、學歷、工作經驗等個資都被公布。戴于文批評，四叉貓透過這種方法，意圖操弄風向，讓網路霸凌風氣再現，是民眾黨無法接受的。戴于文強調，今天傷害的不只是一位黨工同仁、不只是台灣民眾黨，而是助長網路霸凌、傷害台灣言論、民主自由，因此民眾黨全力支持同仁到警察局提告。戴于文另外補充，四叉貓在網路發文霸凌後，連連看發現連錯人，私下竟不知從哪個管道得到同仁的LINE帳號，來騷擾同仁。戴于文痛斥，事前霸凌、事後騷擾，四叉貓應好好說明，解釋清楚，究竟為何助長台灣霸凌文化、讓台灣言論自由淪喪。