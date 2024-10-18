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臺北紡織展（TITAS）於10月15日至17日在南港展覽館舉行，遠東新世紀以領先的紡織科技與永續發展推動者，成為此次展覽焦點，除了在主舞臺區重現2024巴黎奧運的紫色跑道，並展示明星產品及多項國際賽事的環保球衣，兩款「廢氣回收紗」產品更榮獲德國iF設計獎，成為唯一獲獎的環保功能針織品供應商，展現卓越實力。遠東新世紀為多項國際賽事提供環保球衣，包括巴黎奧運期間的籃球訓練衣、澳網的網球裝，以及2024歐洲杯冠軍西班牙隊與日本奧運足球隊的球衣。這些球衣採用回收材料，搭載先進的排汗科技，幫助運動員在比賽中保持乾爽與舒適，減少對不可再生資源的依賴，為紡織業樹立永續發展的新標準。展場中立體中島展示了網球、籃球與足球等運動裝備，包括使用廢氣回收技術製成的網球鞋與NBA球衣，展現了遠東新世紀在材質創新方面的卓越技術。例如，網球鞋使用TOPGREEN® Bio3低碳聚酯纖維，能降低溫室氣體排放；而NBA老鷹隊和馬刺隊的球衣則根據人體不同部位的需求設計布面結構，提升了運動表現。遠東新世紀以FENC® ThermalSync ZoneTech與TOPGREEN® Bio3兩款產品榮獲iF設計獎，從10,800件作品中脫穎而出。這些產品使用廢氣回收紗與創新技術，能依據人體各部位的保暖需求調節溫度，並快速吸收熱能，保持體溫恆定。此外，TOPGREEN® Bio3結合3D織造技術，象徵遠東新世紀支持巴黎奧運與永續發展的意象。遠東新世紀也在紡織展上展示了兩項新研發：FENC®TOPGREEN®防水透濕再生聚酯薄膜及無氟撥水尼龍纖維，這些技術已被多家國際品牌採用，用於跑步服、戶外服裝等，展現了台灣在環保紡織領域的技術領先地位。此外，遠東新世紀與明基材料合作推出的e2cycle技術，將電子廢棄物回收再製成纖維，達成從電子廢物到環保材料的轉變，為全球服飾市場提供了更多元的環保解決方案，成為解決全球電子廢棄物問題的重要里程碑。值得一題的是，遠東新世紀也積極開發適合車用市場的環保應用，例如高性能輪胎簾布與安全帶紗，這些材料不僅具備高強度和耐磨性，還能顯著減少碳排放，符合環保車材市場的需求。遠東新世紀透過不斷創新與對循環經濟的承諾，成為全球永續紡織的領導者，無論是奧運賽場還是車用市場，均展現其技術實力與環境責任，助力全球邁向永續未來。