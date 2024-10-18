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特斯拉創辦人馬斯克毫不掩飾表態力挺共和黨總統候選人川普，更花費將近上億美元試圖幫助川普重返白宮，他在現身搖擺州賓夕法尼亞州造勢場合時，大酸美南邊境在民主黨政府治理之下像是喪屍末日，喊話最為關鍵的搖擺州賓州民眾支持川普。根據法新社與彭博報導，馬斯克已捐出近7500萬美元（約新台幣24億元）給他成立的政治組織「美國政治行動委員會」（America PAC），這個組織的目標是幫助川普重返白宮。馬斯克透過該組織為川普在賓州連續舉辦5個晚上的造勢活動，自己也現身現場站台，並再次承諾只要搖擺州的登記選民簽署請願書，每人可獲得47美元（約新台幣1500元）。馬斯克在台上表示，「我再怎麼強調都不為過，我認為賓州，是這次選舉的關鍵所在，我認為這次選舉，將決定美國的命運，也將決定西方文明的命運。」此外，先前自稱「支持移民」的馬斯克，在台上說到一半，隨即也戴上一頂「讓美國再次偉大」，並砲轟民主黨在犯罪問題與邊境安全的處理無能，大酸美國南方邊境「看起來就像電影『末日之戰』（World War Z），就像喪屍末日」。