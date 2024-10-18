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巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）領導人辛瓦（Yahya Sinwar）17日死於以色列的一場軍事行動中，在以色列軍方證實辛瓦死訊並公布辛瓦死前朝無人機扔棍子的最後畫面時，哈馬斯始終保持沉默。直到18日下午，哈馬斯才首度發聲回應，稱領導人被殺並不意味著鬥爭結束，死去的領導人們皆成為殉道者，激勵更多下一世代的人投入解放巴勒斯坦的運動。綜合外媒報導，哈馬斯高級官員納伊姆（Basem Naim）發表聲明表示，哈馬斯是渴望自由與尊嚴的巴勒斯坦人們所獻身的解放運動，而這項運動並不會因為領導人被殺而消亡。納伊姆表示，這不是哈馬斯領導人首次被以色列殺害，「以色列似乎相信殺害我們的領導人就能讓我們的鬥爭與解放運動受挫」，但納伊姆稱事實恰恰相反，每次領導人遇害都讓哈馬斯變得更強大、變得更受巴勒斯坦人歡迎，死去的領導人們成為殉道者，成為一個標誌與精神象徵，激勵更多下一世代的人持續為解放巴勒斯坦獻身。納伊姆強調，失去摯愛的人，「尤其是像我們這樣傑出的領導人」，非常痛苦和令人難過，但是哈馬斯的信念就是「勝利或者殉道」，哈馬斯確信將會獲得最後的勝利，給巴勒斯坦帶來自由。