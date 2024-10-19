我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許效舜透露，澎恰恰從得知獲獎的那一刻，一直到後台都還在哭。（圖／記者李政龍拍攝）

▲苗可麗對得獎保持平常心，直言入圍就是被肯定了。（圖／記者李政龍拍攝）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（18）日於台北流行音樂中心正式登場，澎恰恰、許效舜、苗可麗所主持的《超級夜總會》奪下大獎「綜藝節目主持人獎」，典禮結束後，許效舜和苗可麗出席三立慶功宴，儘管澎恰恰因為隔天一大早有工作無法到場，許效舜也透露，澎恰恰從得知獲獎的那一刻，一直到後台都還在哭，他直言：「這個獎是強心針，給他很大的鼓勵。」53歲的苗可麗出道已44年，至今才首度獲得「綜藝節目主持人獎」，她忍不住在後台爆哭。她坦言，最近常會思考到底是來這世上做什麼，也在《超級夜總會》找到使命感，「就是帶給大家歡樂，我常常出外景凌晨回到家，從不覺得累，我們的使命就是帶給大家歡樂、陪伴大家。」她透露雖然和觀眾們都不熟，但因為有《超級夜總會》，讓他們這些主持人就像是觀眾們的親友一般，比喻自己的存在就像是空氣，「雖然看不到，但其實很重要。」目前她也還沒接到女兒的恭喜電話。許效舜也說，當下他一聽到頒獎人喊澎恰恰的名字，就腦袋一片空白，最想把得獎喜訊讓媽媽知道，感性表示當初他想要進演藝圈，全家人都反對，只有媽媽願意相信他，站在他那邊，許效舜直言，他現在只想回報幫助過他的人，「因為淋過雨所以知道要幫別人撐傘，我在台上怎麼累都沒關係，大家快樂就是我們的使命。」許效舜擁有神祕體質，在金鐘開獎前，他有先在家骰骰子看贏面如何，當時他只骰到3點，以為沒有機會了，沒想到「3」其實是暗示他們3位主持人會得獎。苗可麗以戲劇「愛愛內含光」入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎，今（19）日還要征戰戲劇類典禮，被問到是否有信心，她表示保持平常心，「就當來參加同樂會，能入圍就是被肯定。」他們也強調會將獲獎的獎金捐出去，苗可麗提到澎恰恰也感慨直呼，「澎哥一直很努力，很多人願意給他機會，他會越來越好，他真的很敬業，我們還沒上台前就感受到壓力，但他都不會，就是很認真在主持節目。」