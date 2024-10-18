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印尼一名20歲男子羅尼（Roni Josua Simanjuntak）與朋友一同出遊，在東爪哇一處海邊觀賞海浪並拍照，突然間，一陣巨浪襲來打向男子，只見友人拍下畫面，看見羅尼被浪打後，一度還笑出聲來，但下一秒羅尼就被大浪捲走，至今未尋獲。根據《紐約郵報》報導，20歲的羅尼13日與朋友一起到東爪哇的克杜恩通邦海灘（Kedung Tumpang Beach）遊玩，羅尼為了捕捉海浪打向岩石的照片，站在一塊巨大岩石的邊緣拍照。未料，原先看似平靜的海面，突然一陣巨浪襲來，羅尼頓時被巨浪吞噬，此時拍照的友人看到羅尼被大浪打中後，還笑出聲來，沒想到，下一秒就見到羅尼失足落海。只見羅尼落海後消失得無影無蹤，拍攝友人突然一陣靜默，最後陷入恐慌。印尼國家搜救單位表示，當時海浪高度介於2至4公尺之間，直到16日仍未找到羅尼的蹤影，若在20日仍未尋獲，將會結束搜救。