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民進黨立委洪申翰日前質疑台北市拾荒者列冊有問題，導致上百人領不到中央「資收關懷計畫」補助費，還為此與台北市政府槓上，洪申翰今（18）日進一步揭露數據，直指台北市拾荒者領到中央補助，是六都人數最少。對此，台北市環保局長徐世勲表示，不實的言論已經嚴重打擊第一線同仁的士氣。徐世勲表示，自上任環保局以來，他看到環保局的同仁始終扮演著阿信的角色，每天為這座城市無怨無悔地默默付出。因為他們始終相信，因著他們的努力和付出，可以創造更舒適、美麗和溫暖的台北。「可是，這段時間以來的紛紛擾擾，我清楚地看到外界不實的言論已經嚴重打擊第一線同仁的士氣，傷了同仁的心」，身為環保局的局長，必須站出來，說出內心真正的感受與想法。徐世勲呼籲洪申翰別再抹黑造謠。「洪委員一直說因為環保局不願意列冊而造成資收個體戶領不到中央補助，這是完全荒謬的指控！」真相是，只要弱勢資收個體戶提出有意願參加資收關懷計劃，環保局都在第一時間協助加入。今年5月及10月分別有未列冊的資收個體戶表達想參加資收關懐計劃，環保局同仁馬上就非常積極地協助其加入，「何來拒絕之說？何來造冊的問題？」徐世勲表示，「另外，我要反問洪委員，如果列冊就能拿到補助，這麼容易換到錢，為什麼北市環保局現在41位列冊參與資收關懷計劃者中，仍然有10位收入掛零」，另外11位都換不滿補助金額，也就是說有21位超過一半以上的人都無法完整取得中央的補助及北市環保局的額外加碼。徐世勲指出，這樣簡單的邏輯與政策的問題，身為中央民意代表不去思考如何解決問題，卻一直攻擊地方造冊了多少人。現在41人參與，卻有21人失望領不到足額，「如果我們去拜託300人參加，是不是要讓150人以上辛苦的資收個體戶失望？」如果洪申翰真有心幫助資收個體戶，當環保局針對個體戶意願再度進行普查時，洪申翰大可將口中所稱願意參加資收關懷計畫者名單交環保局協助加入，讓他們獲得真正的幫助，「但我們始終只看到洪委員一再混淆視聽，一直消費資收個體戶，拿辛苦的資收個體戶成為個人出名的墊腳石、成為政治抹黑、打擊異己的工具！」徐世勲也指出，洪申翰說北市環保局拒絕民間團體協助申請，「根本是莫須有的罪名！」推動公私協力一直是我們最期望雙贏的方式。北市環保局還主動請民間團體協助提供他們所知願意參與資收關懐計劃的資收個體戶，卻始終未獲民間團體的正面回應，「拜託說話要憑良心啊！」最後，徐世勲指出，「我相信，真心想幫助弱勢的人，會認真找出弱勢者實際遇到的困難是什麼，並為他們爭取更符合他們權益的政策，這才是身為中央民意代表應有的責任！」