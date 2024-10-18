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美股18日開盤後各主要指數漲跌互見，Netflix第3季財報表現亮眼，訂戶數量增加超出預期，讓Netflix股價在盤中一度大漲近10％。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌155.65點、約0.36％；標普500指數上漲10.95點、約0.19％；那斯達克指數上漲116.98點、約0.63％；費城半導體指數上漲24.39點、約0.47％。根據《CNBC》報導，本週又是美股豐收的一週，3大主要指數連續第6週上漲，這標誌著道瓊工業指數和標普500指數創下今年最長的連續上漲週數。標普500和那斯達克指數本週迄今上漲約0.6％，道瓊工業指數則是上漲了約0.5％。在焦點個股方面，Netflix第3季的營收成長和新增訂戶數量都優於預期，帶動股價大漲，分析師們紛紛表示看好Netflix的前景。摩根大通分析師安默斯（Doug Anmuth）表示，隨著Netflix廣告業務規模的擴大，明年的成長將更加平衡，安默斯重申對Netflix的增持評級，上調了目標價格。摩根士丹利（大摩）分析師斯溫伯恩（Benjamin Swinburne）也重申了對Netflix的增持評級，認為Netflix的股價還有上升空間。