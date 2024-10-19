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（中央社紐約18日綜合外電報導）目前距離11月5日美國總統大選登場不到3週，在選情日益緊繃之際，可能受共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）重返白宮影響的部分金融市場領域，再度出現「川普交易」。路透社報導，從美國小型股到加密貨幣比特幣在內的資產紛紛在近幾週上漲，墨西哥披索匯價和美國公債價格則下跌，此時民調顯示川普與民主黨競爭對手、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競爭相當激烈。這些資產走勢呼應了今年稍早所謂的「川普交易」，當時川普的民調支持率領先總統拜登（Joe Biden），但川普的優勢在拜登退選後逐漸消失。路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，賀錦麗以45%比42%支持率微幅領先川普，兩者差距較數週前更接近；川普在PredictIt和Polymarket等線上預測市場的勝選機率較高。隨著「川普交易」再現，近來漲最多的資產包含川普成立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）母公司「川普媒體與科技集團」，該公司股價自9月23日來已大漲逾140%。其他大漲的資產包括美國民間監獄營運商Geo Group和CoreCivic，10月以來股價各勁揚約18%和10%。川普之前允諾打擊非法移民，可能推升拘留中心的需求。以美國小型股為主的羅素2000指數自10日來已上漲4%，現正逼近2021年底創下的最高水準。策略師指出，從美元對一系列貨幣、尤其是對墨西哥披索反彈，就能看到川普交易的蹤跡。一般認為較不易抵禦川普新關稅計畫衝擊的墨西哥披索，已從9月高點回落4%，貶幅更甚MSCI拉丁美洲貨幣指數同期的逾3%。再者，外界普遍認為，川普的經濟政策有利成長，還可能助長通膨上揚，這2項因素可能推升美國公債殖利率升高和帶動美元走強。衡量美元對6種主要貨幣走勢的美元指數，自9月底來已升值逾3%，原因是投資人預期未來降息幅度將縮小。全球最大加密貨幣比特幣自10日來已飆漲12%，全球顧問公司Fundstrat數位資產策略部主管法瑞爾（Sean Farrell）認為，這得歸因於市場對川普勝選的信心持續升高。不過，有投資人警告說，把這些投資舉措與川普勝選做連結的難度較高，因為在美國公布強勁的10月就業報告和美國聯準會（Fed）近來降息2碼後，許多人的投資決定可能也與經濟樂觀氛圍升高有關。（譯者：洪啟原）1131018