來自南韓的啦啦隊女神李雅英，因為高挑的身材與絕美的五官，始終有一大票追隨的粉絲，她從今年來台發展後網路聲量不斷上漲，如今社群上的粉絲人數已經突破百萬，而親民的她也時常在社群上與網友分享日常生活，日前李雅英在IG上曬出睡衣照，更大露香肩，露出小心機的樣子讓大批粉絲直呼暈船。

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▲李雅英的小熊睡衣突顯了整體居家氛圍。（圖／IG yyyoungggggg）
▲李雅英的小熊睡衣突顯了整體居家氛圍。（圖／IG yyyoungggggg）
李雅英罕見曬居家照　性感香肩不藏了

李雅英16日在IG上曬出一系列的居家睡衣照，只見她將頭髮綁起，穿上小熊圖案的睡衣，首圖還刻意讓外套滑落，露出性感香肩，搭配可愛的睡衣，整個人仙氣爆棚。不只如此，李雅英還拿起咖啡杯和零食，居家的模樣讓網友們都直呼暈船。

將近4萬名粉絲朝聖　網友嗨喊：小心機

而貼文也才發布短短幾天，李雅英的照片就湧入近4萬粉絲按讚，更有200多名網友衝到留言區直呼好香：「好可愛喔」、「穿睡衣也是能這麼好看」、「剛起床的雅英，很漂亮的耶」、「剛起床都迷人」、「穿睡衣的女神還是性感甜美，雅英我愛妳」、「睡衣有心機，外襯脫掉瞬間變性感。」就連同為電豹女的笑笑，也在留言區當了一回小粉絲：「我喜歡妳的睡衣，也喜歡妳。」

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