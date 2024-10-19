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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國民主黨總統候選人賀錦麗的競選團隊高層表示，賀錦麗下週將與前總統歐巴馬夫婦一同在競選活動中露面，希望在大選最後衝刺中藉助政治明星的力量催票。路透社報導，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）及妻子蜜雪兒（Michelle Obama）仍深受民主黨選民愛戴，預計他們將在選戰最後階段帶來強而有力的救援，賀錦麗要在戰況激烈的州勝選，將取決於忠實民主黨人的投票率。美聯社報導，根據一位不具名賀錦麗競選團隊高層，賀錦麗將與10月24日在喬治亞州與歐巴馬一同露面，並於10月26日在密西根州與蜜雪兒同台。根據路透社，這將是蜜雪兒在此次選舉週期首度參與競選活動。今年稍早時，蜜雪兒曾在民主黨全代會演說時毫不留情指控，共和黨總統候選人川普以散播恐懼獲取權力。歐巴馬最近已在搖擺州為賀錦麗助選，但在賓州匹茲堡造勢活動上，訓斥黑人男性選民對女總統有意見，招致一些批評。（譯者：陳正健）1131020