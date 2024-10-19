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▲木木（林葦妮）很喜歡主持，但現在還稱不上能享受主持。（圖／記者吳翊緁攝）

木木（林葦妮）和黃豪平在10月18日擔任第59屆金鐘獎「節目類」紅毯主持人，首度主持金鐘盛事的木木被網友說台風穩健，幾乎是零負評的評價，而她也在拿下綜藝節目獎的《未來少女》慶功宴上，分享自己主持完的心情，透露Lulu在典禮開始前還傳了長篇大論的訊息給她，提醒她「穩穩來就好」，讓她差點哭出來。台灣女子選秀節目《未來少女NEXT GIRLZ》獲得第59屆金鐘獎節目類最大獎－綜藝節目獎，節目主持人木木（林葦妮）同時也擔任金鐘的紅毯主持人，首挑大梁就獲得一面倒的好評，她出席節目慶功宴時分享，當初因為參加《菱格世代DD52》結果被淘汰，沒想到「淘汰感言」講太好，讓詹仁雄發現她的主持天賦，《未來少女》得獎時，木木也在台上感謝詹仁雄：「沒有詹哥就沒有我。」詹仁雄對她的表現也讚譽有加：「木木正常發揮，努力的人全宇宙都會幫她。」木木直呼：「主持一直都是我進圈子想挑戰的，主持得滿開心，但是現在還稱不上享受，因為跟很多前輩比還有太多需要進步的地方。」她也透露這段時間在做功課過程中，有問了黃偉晉、Lulu、黃豪平和瑪麗等等。就連典禮開始前，Lulu都還傳了「長篇大論」給她，木木說：「其實都還沒來得及點開，很怕看了會哭，壓力太大，他們太暖心我自己會很感動。」問起訊息內容是什麼，木木說，Lulu告訴她：「妳已經準備好，就穩穩的把態度做好。」後來在後台遇到，木木也跟Lulu道謝，還告白喊：「我愛妳！」