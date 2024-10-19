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▲陳漢典（左起）、吳姍儒、吳宗憲、LULU出席三立慶功宴。（圖／記者李政龍拍攝）

▲吳姍儒（中）首度主持金鐘獎典禮，剛生完孩子的她，主持完還要立刻回到月子中心。（圖／記者李政龍拍攝）

▲陳漢典（左起）、吳宗憲、LULU現場大跳三振舞。（圖／記者李政龍拍攝）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（18）日於台北流行音樂中心正式登場，吳宗憲本屆雙料入圍大獎「綜藝節目主持人獎」、「綜藝節目獎」，本來外界呼聲超高，最後兩項卻都槓龜，吳宗憲出席三立慶功宴時也自嘲是「三槓王」，女兒Sandy吳姍儒剛生完孩子就主持金鐘典禮，他也幫女兒的表現打分數，更忍不住誇讚吳姍儒：「爸爸我不知道女兒身材那麼好！」對於自己兩項獎都槓龜，吳宗憲看很開，直言：「只要入圍，誰拿都開心。」陳漢典也透露，《超級夜總會》拿獎時，他們立刻激動歡呼，發自內心為澎恰恰、許效舜、苗可麗感到開心，吳宗憲也自嘲是「三槓王」，向陳漢典喊話：「典典不要失望，我欠你一座。」陳漢典則回應，之後還會有得獎機會，或許下次可以一入圍就開始辦慶功宴。吳姍儒首度主持金鐘獎典禮，剛生完孩子的她，主持完還要立刻回到月子中心，LULU過往已經有主持三金的經驗，被問到幫吳姍儒打幾分，她也給予超高評價，「100分！真的不容易，願意站上那個舞台就很不容易，她還在擠奶就來了。」吳姍儒也透露，她到現在還在腦袋一片混亂，認為在一堆主持人面前主持是最困難的，但她都只要稍微帶過流程，通常綜藝感十足的受訪者就會自己有反應，讓一旁吳宗憲附和：「主持金鐘很輕鬆的！」吳宗憲也幫女兒打滿分，「我個人覺得很好，主持人是廚師不是菜色，要順暢把衣食父母餵飽，通常會影響到時長問題，她主持10點15分就結束，這一點要給予滿分，連我也沒辦法百分之百控制，我這種是話癆。」他開玩笑表示，吳姍儒出來的時候自己嚇了一跳，「看到有一個藝人胸部跑出來，一抬頭是我女兒！」驚訝自己竟然不知道女兒身材那麼好，讓吳姍儒無奈回應：「你為什麼會知道？」吳宗憲也比較子弟兵LULU和女兒吳姍儒各自的風格，「LULU靈活度很高，但Sandy胸部是LULU追不上的。」讓LULU忍不住反擊：「沒關係！小有小的好。」吳姍儒卻毫不留情補槍：「大有壞處嗎？真的沒有欸！」吳姍儒透露，主持完金鐘後會再回去躺一下，因為孩子還在月子中心，「馬上就會回來上班。」吳宗憲更爆料，歐弟（歐漢聲）的孩子就住在孫女的隔壁，本來歐弟還想託吳宗憲送衣服給吳姍儒，被吳宗憲吐槽：「但你隔壁不就Sandy嗎？」LULU以《此時此刻》入圍最具潛力新人獎，今日將再度踏上紅毯，她坦言戰服已經準備好了，在綜藝的場子她有很多熟人，但在戲劇圈她真的是個新人，「希望大家幫我加油！」