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美國企業陸續公布最新業績，Netflix強勁財報提振了市場情緒 , 影響美股主要指數週五普遍收漲，除道瓊、標指雙雙再創新高，美股三大股指亦實現連續第6週上漲。綜合《CNBC》等外媒報導，串流媒體巨頭Netflix第3季盈利和收入超出華爾街預期，同時廣告會員數量亦較前3個月增長35%，18日股價大漲約11.09%。目前，已有超過70家標普500指數成分股公司公布了本季財報，而據FactSet統計，其中75%的業績超出預期。Sage Advisory首席投資策略師威廉斯（Rob Williams）表示，儘管預計大選前市場波動性會增加，但實際上，股市可能會持續上漲至11月，這對於選舉年來說並不尋常。威廉斯將這種優異表現，歸因於投資者已經消化了美國共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump）的勝利，認為是因為他的政策在稅收和監管方面，將對商業更友好。18日收盤，道瓊工業指數上漲36.86點，或0.09%，收43275.91點；標普500指數上漲23.2點或0.40%，收在5864.67點；那斯達克綜合指數收盤上漲上漲115.94點或0.63%，以18489.55點收。費城半導體指數上漲3.81點或0.07%，收在5208.62點。