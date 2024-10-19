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巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）領袖辛瓦（Yahya Sinwar）遭以色列「意外」擊殺，讓本就不穩定的中東局勢更加惡化，加上美國總統大選腳步越來越近，賀錦麗、川普的民調表現持續膠著，種種因素影響市場避險情緒升溫，國際黃金價格突破每盎斯2700美元關口，現貨金價最高見每盎斯2722美元，再度創下紀錄。綜合外媒報導，哈馬斯領袖辛瓦週四傳出遭以色列軍隊擊殺後，儘管美國總統拜登（Joe Biden）聲稱，加薩戰事有望落幕，不過哈馬斯已經強調不會退縮，哈馬斯高級官員納伊姆（Basem Naim）發表聲明表示，巴勒斯坦解放運動不會因為領導人被殺而消亡，何況這也不是哈馬斯領導人首次被以色列殺害，直言：「殉道者只會激勵更多人。」中東局勢不確定令金價受惠。同時，美國11月大選的緊張選情也對金價有利。累計金價一週來已強漲超過3％，美國銀行在一份最新報告指出，因為擔心美國赤字遽增，將對美債市場造成衝擊，黃金不排除將取代美債，成為民眾眼中最安全的避險選擇。