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▲洛杉磯道奇G5先發投手Jack Flaherty發揮不佳被打爆，先發3局被敲8安、投出4次保送，丟掉8分，與前一場的表現判若兩人。（圖／美聯社／達志影像）

MLB國家聯盟冠軍系列賽第5戰，系列賽3：1聽牌的洛杉磯道奇隊試圖今（19）日關門，但先發投手Jack Flaherty發揮不佳被打爆，先發3局被敲8安、投出4次保送，丟掉8分，與前一場的表現判若兩人，紐約大都會背水一戰早早發動攻勢，打下巨大的分差優勢，目前6局上結束在主場11：6領先。道奇隊日籍球星大谷翔平目前3打數2安打，還選到1次保送。國聯冠軍戰G4，大谷翔平連兩戰開轟，Mookie Betts單場4安、4打點，改打第四棒的Tommy Edman也發揮出色，打線整體優異的發揮，幫助道奇隊在客場拿下2勝，系列賽以3：1聽牌。G5客隊派出王牌右投Jack Flaherty來關門，他上一場繳出7局只被敲2安無失分的表現，可說是球隊最值得信賴的先發投手。而大都會方面則由左投David Peterson出戰，上一場對道奇2又1/3局失3分。背水一戰的大都會 ，今天打線早早就有所攻勢，面對上一戰表現出色的Flaherty，第一局Francisco Lindor安打、Brandon Nimmo獲得保送，Pete Alonso開轟敲出3分砲，一棒打回3分打點，讓主場軍首開局面。第3局Flaherty控球出問題，連續保送兩位打者後，被Starling Marte敲出清壘二壘安打。兩出局後Francisco Alvarez 、Lindor和Nimmo連續3支安打，又打回3分，比分被拉開到8：0。其實道奇隊此役的攻勢也不少，首局首打席大谷翔平就敲出安打，之後Mookie Betts擊出二壘安打，道奇隊無人出局攻占二三壘，但之後3棒卻無法送回跑者，該局無功而返。第4局兩出局後大谷翔平敲安，Betts和Teoscar Hernandez都獲得保送擠成滿壘，但最終還是留下殘壘。球隊目前打擊發揮最出色的是Andy Pages，他第2局敲安助攻Kike Hernandez回來得分，第4局又敲出陽春砲。4局下，Jesse Winker的三壘安打又打回1分，他自己也靠著Jeff McNeil 的高飛犧牲打回來得分，大都會10：2領先。5局上觸身球和保送之後， Pages轟出3分砲，幫助球隊縮小比分，6局上Betts又擊出陽春砲，戰局變成6：10僅4分落後。但下一局道奇投手又丟分，McNeil再次敲出高飛犧牲打，大都會再添1分。