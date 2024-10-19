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▲小S昨日的紅毯造型相當有亮點，卻被藍心湄點評像花瓶，看起來略顯臃腫。（圖／NOWnews攝影中心）

▲莎莎的紅毯造型被評性感得體，高衩剪裁讓美腿被放大。（圖／NOWnews攝影中心）

▲陳柏霖入選紅毯3帥，狗狗Afuri則深得藍心湄喜愛，被選入紅毯3美之一。（圖／NOWnews攝影中心）

▲《我們這一攤》主持人夏和熙（左）、胡宇威（右）同時登場，都被選為紅毯3帥。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（18）日正式舉行，除了獎項競爭外，藝人的星光大道紅毯造型也相當有看點。女星藍心湄主持的節目《女人我最大》就全程觀賞直播，找來有「婚紗教母」封號的林莉，點評藝人紅毯造型；藍心湄認為這次男明星們的服裝都太普通，林莉也認同，更說她覺得最大敗筆是「藝人他們都找錯造型師」，犀利發言掀起討論。《女人我最大》單元「藍教頭說紅毯」經常針對三金頒獎典禮，藝人紅毯禮服做點評，昨日除了主持人藍心湄外，節目也邀請「婚紗教母」林莉、美妝師Kevin、VAN、黃凱凱、TONY等人到場，共同欣賞紅毯直播。看到一眾藝人登場，藍心湄認為這次男星都穿的太普通、中規中矩，林莉聽後吐槽：「我覺得藝人他們都找錯造型師，這是最大一個敗筆」。林莉認為走星光大道造型應該要勇敢突破，她舉例2021年台語金曲歌王得主許富凱，認為他當時的西裝就很有亮點，配色大膽又自信。至於小S昨日紅毯的螢光色禮服，藍心湄笑說：「我怎麼一直想到花瓶」，Kevin則認為，小S紅毯路線已經跳脫美艷，而是走怪異、有討論度的路線，像是之前的「粉紅花枝」、「金字塔墊肩」，都很有辨識度。「藍教頭說紅毯」最後也票選昨日的紅毯3美，認為第1名是《嗨！營業中》的主持人莎莎（鍾欣愉），因為她的黑色禮服剪裁非常凸顯身材比例，讓莎莎看起來更加修長，長腿被放大。第2名藍心湄則說對這次女星的穿搭都不太滿意，反倒是男星陳柏霖的柴犬Afuri非常可愛，所以投給Afuri，至於第3名大家都沒靈感，只好從缺。紅毯3帥則投給胡宇威、陳柏霖、夏和熙。胡宇威西裝下擺是一片黑裙，看起來頗有層次感，加上領口胸針畫龍點睛，被讚是很棒的搭配；夏和熙和胡宇威同組走上紅毯，俐落西裝外套剪裁，搭配黑框眼鏡，看起來斯文有型。陳柏霖則以黑色大外套搭配白色領口西裝現身，整體文質彬彬又不失帥氣，也被票選為紅毯3帥。