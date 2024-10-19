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巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）領導人辛瓦（Yahya Sinwar），遭以色列「意外」擊殺後，中東緊張局勢進一步升溫，由伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）也朝以色列海法市（Haifa）及其北方區域齊射火箭，試圖打擊以色列並向日前同樣遇害的領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）致意。而為了防範伊朗可能的報復性攻擊，以色列已要求美國提供第2套薩德反飛彈系統（THAAD）。綜合《以色列時報》等外媒報導，美國國防部13日才證實，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）在總統拜登（Joe Biden）的指示下，授權於以色列部署薩德反飛彈系統，並派出操作該系統的美軍，協助提升以色列的防空能力。時隔數日，以色列又要求美國提供第2套薩德系統。報導指出，薩德系統的作戰範圍，比美國愛國者防空系統（Patriot system）更廣，可以攔截150-200公里外的目標。美國總統拜登本週在訪問德國時曾說，他了解以色列將如何、何時對伊朗10月初的大規模飛彈襲擊進行報復，但拒絕透露細節。先前曾有分析指出，有鑑於以色列自身的軍事能力已相當優秀，除了演習，美國很少向以色列部署軍事力量，雖然近幾個月，美軍會派出艦艇在中東協助以色列防禦，但這些軍事力量的基地，基本上都不在以色列，提供薩德反飛彈系統的舉動相當不尋常，上一次薩德系統被部署到以色列南部是在2019年，當時是為了進行演習。