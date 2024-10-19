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洛杉磯道奇隊今（19）日在國聯冠軍戰G5慘遭紐約大都會重擊，最終以6：12大比分落敗，未能在G5結束系列賽。。為何上一場投得虎虎生風的他，此役會突然失去宰制力？速球系球種的球威下滑可能是一個重要原因，G5道奇隊今天派出王牌右投Jack Flaherty來關門，他上一場繳出7局只被敲2安無失分的表現，可說是球隊最值得信賴的先發投手。但沒想到今天的表現卻判若兩人，先發3局被敲8安、投出4次保送，丟掉8分，直接被打爆退場，也讓球隊早早陷入大比分落後。這樣的表現幾乎直接讓道奇隊失去獲勝的可能性，雖然在第9棒Andy Pages跳出來貢獻3安4打點的帶動下，團隊打線發揮並不差，但懸殊的分差還是讓客隊追分陷入困難，在第3局大都會一口氣灌進5分，造成重傷害。為何Flaherty的表現會有如此大的落差？在南加州新聞集團任職的道奇隨隊記者Bill Plunkett分享了自己的見解，他。」Plunkett在個人社群網站上如此寫道。不能確定這一場Flaherty被打爆是否和他的直球均速下降有關，其中滑球是最常被大都會打者鎖定的球種。當然，他這一場也有伸卡球和四縫線速球被敲安的紀錄，而且，所以對他投球壓制力下滑肯定會有影響。今晚Flaherty的低迷原因可能是多重性的，他的控球也不理想，但速球沒辦法保證品質，會是一個很主要的原因。