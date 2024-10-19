61歲金曲歌王洪榮宏和第3任太太「小鄧麗君」張瀞云結婚7年，夫妻感情甜蜜，繼日前21歲正妹女兒洪美福結婚後，昨（18）日張瀞云突然在臉書宣布：「我們家又添丁了！」原來是又收養了一隻可愛的小橘貓。
洪榮宏成貓奴 家中再添小橘貓
洪榮宏夫妻倆相當喜愛養寵物，去年在收容所領養了1隻米克斯小狗，去年底又收養了1隻可愛的三花貓「阿花」，洪榮宏也直呼自己已成為貓奴。張瀞云昨日在臉書開直播宣布喜訊：「我們家又添丁了！」而這名新成員竟是1隻超萌小橘貓。
而有粉絲關心「阿花」去哪了，張瀞云則幽默表示：「原來的看到新來的很生氣不理我。」許多人也紛紛留言：「又有1隻小橘貓，真的動物越來越多了」、「謝謝妳讓牠有家，人美心也美。」
洪榮宏不捨愛女出嫁 和女婿竟有驚人巧合
洪榮宏和前妻陳施羽的21歲女兒洪美福日前剛與音樂人老公幸福完婚，洪榮宏坦言雖然還是會不捨女兒年紀輕輕就嫁為人婦，不過和女婿有不少共同點，像是相同宗教信仰、同為音樂人等，因此很放心把女兒交給他。
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洪榮宏夫妻倆相當喜愛養寵物，去年在收容所領養了1隻米克斯小狗，去年底又收養了1隻可愛的三花貓「阿花」，洪榮宏也直呼自己已成為貓奴。張瀞云昨日在臉書開直播宣布喜訊：「我們家又添丁了！」而這名新成員竟是1隻超萌小橘貓。
而有粉絲關心「阿花」去哪了，張瀞云則幽默表示：「原來的看到新來的很生氣不理我。」許多人也紛紛留言：「又有1隻小橘貓，真的動物越來越多了」、「謝謝妳讓牠有家，人美心也美。」
洪榮宏不捨愛女出嫁 和女婿竟有驚人巧合
洪榮宏和前妻陳施羽的21歲女兒洪美福日前剛與音樂人老公幸福完婚，洪榮宏坦言雖然還是會不捨女兒年紀輕輕就嫁為人婦，不過和女婿有不少共同點，像是相同宗教信仰、同為音樂人等，因此很放心把女兒交給他。