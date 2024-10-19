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▲張瀞云昨日在直播中開心宣佈，夫妻倆又收養了1隻可愛的小橘貓。（圖／張瀞云臉書）

▲洪榮宏去年底收養了1隻三花貓「阿花」，直呼「第一次養貓就愛上了」。（圖／張瀞云臉書）

▲洪榮宏（右）在女兒洪美福（左）的婚禮上，忍不住擁抱穿上白紗的她，有些不捨卻又為她得到幸福感動。（圖／洪榮宏提供）

61歲金曲歌王洪榮宏和第3任太太「小鄧麗君」張瀞云結婚7年，夫妻感情甜蜜，繼日前21歲正妹女兒洪美福結婚後，昨（18）日張瀞云突然在臉書宣布：「我們家又添丁了！」原來是又收養了一隻可愛的小橘貓。洪榮宏夫妻倆相當喜愛養寵物，去年在收容所領養了1隻米克斯小狗，去年底又收養了1隻可愛的三花貓「阿花」，洪榮宏也直呼自己已成為貓奴。張瀞云昨日在臉書開直播宣布喜訊：「我們家又添丁了！」而這名新成員竟是1隻超萌小橘貓。而有粉絲關心「阿花」去哪了，張瀞云則幽默表示：「原來的看到新來的很生氣不理我。」許多人也紛紛留言：「又有1隻小橘貓，真的動物越來越多了」、「謝謝妳讓牠有家，人美心也美。」洪榮宏和前妻陳施羽的21歲女兒洪美福日前剛與音樂人老公幸福完婚，洪榮宏坦言雖然還是會不捨女兒年紀輕輕就嫁為人婦，不過和女婿有不少共同點，像是相同宗教信仰、同為音樂人等，因此很放心把女兒交給他。