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週刊報導，檢方偵辦京華城案，威京集團主席沈慶京的心腹朱亞虎在偵訊時供稱，沈慶京曾承諾支付前立委蔡壁如薪水，形同用薪水當對價期約行賄。對此，蔡壁如今（19）日不滿表示，將對鏡週刊提告，要清除新聞敗類，並呼籲大家拒看鏡週刊與鏡電視。台灣民眾黨今日上午在新北微風運河舉辦「眾力加速度 親子路跑FunRun」，在聯訪時被問到週刊爆料內容，蔡壁如氣憤表示，北檢每天到處放新聞，北檢沒有上面的單位能管管他們，上面的單位都死了嗎？蔡壁如表示，將提吿鏡週刊這種子虛烏有、毀人人格的事；檢調單位既然偵查不公開，怎麼可以每天放消息，每天都有獨家報導；檢廉既然是國家系統，監察院能否好好管管。蔡壁如在稍後上台致詞時繼續痛罵「偵查不公開是個笑話」，任憑執政黨的民代在政論節目上「練痟話」，檢調單位每天透露新聞給鏡週刊，置其他媒體於何地，其他媒體不會生氣嗎？「你們的獨家是只給鏡週刊嗎？我們的新聞媒體都病了！」蔡壁如說台灣需要清除新聞敗類，她決定提告鏡週刊，「是要毀滅台灣民眾黨、毀滅柯文哲、是要團滅民眾黨嗎？」檢調把每個人叫去廉政署約談，再洋洋灑灑寫起訴書，檢方說都是媒體杜撰的，但是都沒有人譴責週刊，廉政署、檢調單位、法院都沒有人可以管管嗎、「我們監察系統死了嗎？」蔡壁如呼籲，全國聯合起來拒看鏡週刊與鏡電視，鏡電視是違法取得執照，沒有人能夠拿它們怎麼樣，毀人人格、造成社會性死亡。