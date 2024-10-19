我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗可麗（左起）、許效舜、澎恰恰3人憑藉節目《超級夜總會》勇奪綜藝節目主持人獎。（圖／三立提供）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（18）日圓滿落幕，綜藝節目主持人獎由《超級夜總會》3名主持人澎恰恰、苗可麗、許效舜拿下，3人上台領獎泣不成聲，隔12年再度獲獎的澎恰恰，為了不拖時間，致詞時僅帥氣喊道「老兵不死」。後來澎恰恰又因為今早還有行程，所以缺席深夜的慶功宴，他也在臉書寫下獲獎心境，更隔空喊話諸位債權人：「請相信我的決心！我更加賣力工作，力求不欠大家」。昨日《超級夜總會》3名主持人澎恰恰、苗可麗、許效舜驚喜拿下綜藝節目主持人獎，淚灑金鐘，苗可麗致詞感言說最久，感謝各方的支持，和帶她入行的恩師；許效舜則謝謝一路看好他，鼓勵他入行的媽媽，台上氣氛相當感人。輪到澎恰恰致詞時，時間所剩不多，他僅喊出一句「老兵不死」，就在全場如雷掌聲中，風光下台。事後澎恰恰因為明早還有行程，所以缺席深夜的慶功宴，但他今日凌晨1點多也透過臉書發文，曝光獲獎心境，澎恰恰坦言說不緊張是騙人的，「幾個月來，許多難堪且無法解釋、無從印證的新聞，除了無奈，自責更深」。他表示這次得獎也讓他工作的動力更提高，「還債、不欠人的意志靠老天爺幫忙，除了感謝還是感謝」。澎恰恰更喊話諸位債權人、好朋友們，「請相信我的決心！我更加賣力工作，力求不欠大家，謝謝大家的寬容，我只有一個方向，就是努力！加速賺錢，謝謝給我機會，真心感謝」。而許效舜、苗可麗在慶功宴上也提到澎恰恰，認為他真的是很努力工作的主持人。苗可麗也透露會把一部分獎金（共10萬元）捐給節目組打金牌，至於會不會「捐」給澎恰恰，苗可麗說她不太想要這樣講話：「好像他很慘，他這麼努力，很多人也願意給他機會，我相信他會越來越好。」