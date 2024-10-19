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MLB美國職棒國聯冠軍G5，紐約大都會今（19）日續在主場迎戰洛杉磯道奇，系列賽前2戰悶了2場的大都會隊，今日打擊總算迎來爆發，團隊全場一共敲出14支安打，終場就以12：6擊敗道奇，系列賽追至2：3落後。而道奇明星一壘手Freddie Freeman近3戰個人的打擊狀況不理想，道奇明星內野手Freddie Freeman今日擔綱球隊第四棒，鎮守一壘，最終個人全場5個打數沒有敲出安打，還吞下2次三振。而Freeman近期打擊表現低迷，是否與過去他在例行賽尾聲遭遇的腳踝傷勢有關，道奇主帥Dave Roberts稍早賽後受訪時表示，「」《Sponichi Annex》透過Roberts受訪時的態度和發言推估，這可能是暗示Freeman在國聯冠軍賽第6戰會缺席。至於系列賽G6道奇將回到主場，期盼能贏球收下前進世界大賽的門票，