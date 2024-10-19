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根據台灣證券交易所統計，10月18日發行量加權股價指數收盤為23,487.27點，較上週10月11日的22,901.64點上漲585.63點，漲幅約為2.56%。全體上市公司市場總值為新台幣75兆881.13億元，增幅約為2.54%。據統計，10月18日發行量加權股價指數收盤為23,487.27點，較10月11日的22,901.64點上漲585.63點，漲幅約為2.56%；台灣50指數收盤為19,732.24點，較上週的19,103.89點上漲628.35點，漲幅約為3.29%；寶島股價指數收盤為26,603.20點，較上週的26,001.60點上漲601.60點，漲幅約為2.31%。2024年產業別指數方面，漲幅以電腦及週邊設備類指數上漲3.90%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌2.54%為最大，未含金融類指數上漲507.46點，漲幅約為2.53%，未含電子類指數上漲324.97點，漲幅約為1.63%，未含金融電子類指數上漲158.24點，漲幅約為1.03%。而本週集中交易市場總成交金額為2兆572.63億元，全體上市股票成交金額為1兆8,765.08億元，股票成交量週轉率為2.23%。各產業上市股票交易成交金額前3名分別為，半導體類6,669.81億元第1，占全體上市股票交易金額35.54%。第2名為電腦及週邊設備類2,540.08億元，占全體上市股票交易金額13.54%。第3為其他電子類1,740.59億元，占全體上市股票交易金額9.28%。成交量週轉率前3名產業方面，第1為電機機械類8.22%、第2是其他電子類6.38%、第3名為光電類5.62%。累計今年年初開盤迄今共191個交易日，集中市場總成交金額為81兆192.45億元，市場日平均成交金額為4,241.85億元，股票成交量週轉率為104.05%，股票日平均成交量週轉率為0.54%。10月18日全體上市公司市場總值為新台幣75兆881.13億元，較10月11日市值73兆2,283.36億元增加1兆8,597.77億元，增幅約為2.54%。