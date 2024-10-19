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（中央社首爾18日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓發現一架南韓軍用無人機的殘骸，並表示若再發現南韓使用軍事手段侵犯領土、領空、領海，將視之為嚴重軍事挑釁，將展開報復攻擊。北韓中央通信社說：「從無人機外型、推測的飛行時間、固定在無人機機身下部的傳單發送盒等來看，這架無人機很可能就是在平壤市中心上空投放傳單的那架無人機。但目前尚未得出結論。」路透社報導，南韓政府不願說明是否曾出動這類無人機，若有的話，這類無人機是由軍方還是民間操作，並表示對北韓的說法發表評論將落入圈套。北韓中央通信社又表示：「如果再次發現並證實大韓民國（ROK）使用軍事手段侵犯朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）的領土、領空與領海，將視之為對朝鮮民主主義人民共和國主權的嚴重軍事挑釁與宣戰，將立即展開報復性攻擊。」自北韓5月底開始向南韓空飄垃圾氣球以來，兩韓之間的緊張局勢不斷升級，首爾方面重新啟動擴音器宣傳廣播做出回應，激怒了平壤當局。北韓近日加劇敵對言論，指控南韓軍方本月有3天派出無人機飛越首都，並揚言如果偵測到再有無人機飛越北韓上空，將發生「可怕的災難」。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1131019