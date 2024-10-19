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資深媒體人黃暐瀚日前在政論節目爆料，民眾黨主席柯文哲在搭乘參加國民黨總召傅崐萁母親告別式的飛機上，曾問曾擔任檢察官的國民黨立委吳宗憲，被扣押的USB能否被檢方破解，但遭吳駁斥，這個議題「滿瞎的」。黃暐瀚昨日在臉書二度發文致歉，稱「加油添醋」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（19）日肯定黃暐瀚勇於認錯。台灣民眾黨今日上午在新北微風運河舉辦「眾力加速度 親子路跑FunRun」，包括立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、新北市議員陳世軒、前立委蔡壁如、立院黨團主任陳智菡、秘書長周榆修、副秘書長許甫等都出席路跑活動。媒體聯訪時被，媒體詢問先前路跑文宣活動簡介中把小草稱為「堂口生物」，黃國昌先是納悶回頭問「你說什麼？什麼堂口生物」，之後回應呼籲媒體提問應本於事實，他非常的震驚，所以特地轉頭確認一下，他還是希望提問時本於事實，今天是高高興興的活動，沒有必要為了特地目的，來提問這種不是事實的問題。媒體聯訪時被問到黃暐瀚就USB事件「加油添醋」道歉一事，黃國昌表示，所有評論都要本於事實，昨天整個事實的經過吳宗憲都有還原，黃暐瀚勇於道歉、認錯，在台灣現在很多政治評論員不知道哪裡來的素材，整天在政論節目上胡說八道，「黃暐瀚最起碼還會道歉，展現媒體人基本應有的風度」。