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第12屆黑豹旗高中棒球聯賽在17日出現台中二中因遲到，而遭到大會裁定輸球的事件，中二中教練鄭肇豪受訪時酸對手嘉義高中「肯定是會怕我我們」，爭議發言受批評。對此前緯來體育台體育主播蔡明里點評：「球賽不會等你！」直言自己遲到還酸言酸語不可取，批評道：「或許這教練是自以為風趣吧？但我認真的說：一點都不好笑！而且很可笑」。本次爭議事件起因是台中二中棒球隊睽違6年闖進大會64強，但卻在17日和嘉義高中的比賽，因為遲到而被裁定輸球。總教練賽後在受訪時表示：「對方肯定是會怕我我們」，引起外界譁然，也很快在網路上引起爭議。目前根據《中央社》報導，跟名教練已經請辭。據報導，台中二中是因交通問題所以未能在規定時間內報到，但比賽規則就是規則，因此被裁定輸球也怪不了別人。對此知名主播蔡明里也在網路上分享了自己的看法。蔡明里以自身經歷為例，「本周連續五天，我都從早上九點的比賽開始，當然八點左右就要來到現場，前四天從台中住處到桃園青埔，今天從老家到三重，反正，你就是八點要到現場，你選擇怎樣到是你家的事，你要幾點起床也沒人管你，因為，球賽不會等你！」「遲到的理由總是百百種，但無論是理由或藉口，遲到就是遲到，高鐵不會等你，班機不會等你，考試不會等你，比賽當然也不會也不該等你。所以，就算對手同意等你來比賽，大會的規定也不該通融，人家還願意跟你打幾局友誼賽，還非常有風度的稱讚你們，不料卻換來什麼『沒格』、『怕我們』的酸言酸語，這實在令人傻眼！或許這教練是自以為風趣吧？但我認真的說：一點都不好笑！而且很可笑！」相當嚴厲地批評了台中二中教練的態度。