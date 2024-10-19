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民眾黨主席柯文哲9月5日因京華城案遭羈押禁見至今，不過民眾黨仍按原規劃預計12月7日舉行第三屆黨代表選舉。外界關注柯文哲案是否有影響黨員人數？民眾黨秘書長周榆修今（19）日表示，黨員數不減反增，並重申外界見縫插針是沒有用的。台灣民眾黨今日上午在新北微風運河舉辦「眾力加速度 親子路跑FunRun」活動，包括立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、新北市議員陳世軒、前立委蔡壁如、立院黨團主任陳智菡、秘書長周榆修、副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱等都出席路跑活動。聯訪時間媒體詢問12月黨代表大會，是否有受到柯文哲被收押影響，周榆修表示，這陣子黨員數不僅沒有減少，反而還增加，據他們掌握參加非常踴躍，他呼籲「外界見縫插針、講東講西，別傻了是沒有用！」針對政治獻金遭指出有浮報，時任柯文哲競選辦公室副總幹事陳智菡表示，詳細金額她不是很清楚，不過查帳小組有完整紀錄，正在釐清當中，不只有浮報，當然也有錯報跟短報，加加減減正在整理中；至於何時跟監察院申報，其實他們都有跟監察院聯繫，因為有許多限制，監察院希望他們公文去函之後再接受，希望儘量完整、詳細。