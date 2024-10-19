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新北泰板輕軌路線全長規劃約10公里，設置有14座車站及1座機廠，可銜接板橋、新莊、土城、中和，不過，新北市府自去年將可行性研究送給交通部鐵道局後，多次遭退件，地方憂心「泰板輕軌」是否胎死腹中。國民黨立委葉元之多次向交通部反映此事，部長陳世凱日前表示，會在一個月內召開專案會議，請各部門有意見一次提出，不要再讓公文旅行延宕輕軌的建設，讓泰板輕軌建設露出曙光。葉元之指出，去年5月3日新北市府第一次將可行性研究送件鐵道局，鐵道局至8月16日退回；11月27日新北市府再送件，今年2月鐵道局再退回；今年5月13日新北市府三度送件，兩個多月後又遭退件，而退件的原因，有的實在無法讓人接受，例如鐵道局竟質疑，泰板輕軌的預估運量僅剛好達標，「蓋泰板輕軌是否有效益？」葉元之強調，評估一個輕軌的效益，不能只看現在的運量，應把未來的發展性考慮進去，像是泰板輕軌有交通的串接功能，能連接五泰輕軌、機場捷運線、新莊線、板南線與萬大線，以及台鐵。泰板輕軌也會經過塭仔圳重劃區、浮洲都市計畫區及板橋、土城、中和農業區，會帶動都市更新，增加人口進駐，未來的運量一定會逐步增加。葉元之表示，更何況，交通部前部長王國材曾到板橋承諾民眾，蓋泰板輕軌社後支線，他質疑「都承諾蓋支線，為何主線會沒有效益？」直言板橋的選民不能接受欺騙。此外，在這次鐵道局退回的原因中，還有一項是，「泰板輕軌與台64太近，是否會影響台64的維修補強」，葉元之質疑，台64已存在多年，若有此疑慮，為何不在新北市府第一次送可行性評估就說明？要等到第三次送件才說? 這很明顯就是在拖延時間。葉元之要求交通部，應該針對泰板輕軌召開專案會議，有問題一次提出。而陳世凱承諾，審查單位相當多，確實需要跨單位召開跨部門專案會議，讓新北市府一次把所有問題解決，承諾會交辦鐵道局，在一個月內處理，讓泰板輕軌先盡快通過可行性研究。