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古巴能源部表示，在古巴島上一座主要發電廠發生故障，並導致電網停止運作後，古巴18日發生全國大停電。這個共產國家已經關閉了學校和非必要產業，並讓多數公務員返家，這是在嚴重電力短缺期間維持供電的最後努力。但在接近午夜之際，古巴規模最大也最有效率的安東尼奧·吉特拉斯(Antonio Guiteras)發電廠離線，造成整個電網停止運作，並導致約1,000萬人口面臨停電。官員沒有透露導致發電廠故障的原因。古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Diaz-Canel)在X上表示：「在(供電)恢復之前不會休息。」這場全國大停電標誌著在古巴生活的新低點，島上生活越來越難以忍受，人民已經面臨食物、燃料、水和藥品的短缺。由於供電短缺，讓官員18日取消了所有非必要的政府服務。包含大學在內，學校將關閉至20日。娛樂與文化活動，包含夜店在內，都被下令關閉。官員18日中午表示，他們已經採取措施來恢復供電，但這個過程需要時間。首都哈瓦那(Havana)幾乎所有商業活動18日都陷入停擺，許多居民滿頭大汗的坐在家門前。觀光客也對此感到沮喪。古巴總理馬雷羅(Manuel Marrero)17日晚間將過去幾週不斷惡化的停電情況，歸咎於一場大多數古巴人都知道的完美風暴，也就是基礎設施惡化、燃料短缺和需求上升。馬雷羅在全國電視演說中指出：「燃料短缺是最大的因素。」官員表示，上週米爾頓颶風(Hurricane Milton)引發的強風，削弱了古巴從近海船隻向發電廠輸送稀缺燃料的能力。古巴政府也指控美國的貿易禁運，以及前總統川普(Donald Trump)實施的新制裁，導致其難以獲取燃料和零件來營運其火力發電廠。狄亞士-卡奈17日在 X 台上表示：「造成這種複雜局面的主要原因，是美國經濟戰爭以及金融和能源迫害的升級。」白宮國安會議發言人表示：「今天島上的停電或古巴的整體能源狀況，不應歸咎於美國。」更多中央廣播電臺新聞