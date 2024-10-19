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NBA美國職籃例行賽即將在下星期正式開戰，而沙加緬度國王近日也宣布，將簽下傳奇中鋒「俠客」Shaquille O'Neal的兒子Shareef O'Neal，後續預計將裁掉他，並讓他出戰G League。而Shaquille O'Neal稍早也談到，根據沙加緬度國王隨隊記者Jake Gadon報導，，預計明天將被裁掉，然後Shareef O'Neal將會去國王發展聯盟所屬球隊斯托克頓國王報導。作為一名星二代，Shareef O'Neal在高中時期可說是天賦異稟，甚至一度被看好能夠在選秀會的樂透區就被選中，。最終Shareef O'Neal在2022年選秀會上落選，他過去並曾與湖人簽下夏季聯賽合約，也曾為發展聯盟點燃隊出戰3場比賽。而稍早「俠客」Shaquille O'Neal則在自己的節目《The Big Podcast》中，O'Neal如此說到，「如果可以，我也想和我的兒子成為史上第一對同隊效力父子。現在我替LeBron感到開心，他以前經常待在我兒子的嬰兒車旁，陪他玩耍，他就像我的侄子一樣。我真的替他和Bronny感到高興，希望他們可以享受在場上的時光。」