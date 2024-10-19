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紐約洋基今（19）日在美聯冠軍賽G4於客場對決克里夫蘭守護者，雖然上一場比賽在延長賽遭到逆轉，但洋基沒有因此被影響士氣，此役Juan Soto和Giancarlo Stanton接連敲出全壘打，團隊打到第6局已有3轟，目前以6：2領先，有望在系列賽取得3：1聽牌的優勢。洋基在這個系列賽火力旺盛，加上主砲Aaron Judge復活，昨天雖然輸球，但他也曾敲出追平轟，整體打線狀態絕佳。今天首局他們就有攻勢，Gleyber Torres敲安上壘後，Juan Soto擊出兩分砲，幫助客隊先馳得點，2：0領先。之後補上Austin Wells在2局上敲出陽春砲，洋基的全壘攻勢還沒有停下來，6局上，Soto被保送，Judge敲安上壘，Giancarlo Stanton轟出左中外野方向，飛行距離達到404英尺的全壘打，這發3分砲讓球隊取得6：2領先。