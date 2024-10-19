周思齊首次當教練參加台灣大賽！中華職棒35年台灣大賽將在本周六開打，由傳統老牌隊伍統一7-ELEVEn獅，繼2021年後再度交手中信兄弟，兩隊出賽的32人名單也在昨（18）日出爐。值得注意的是，本季結束將引退的資深球星周思齊，是生涯首度以「一軍教練」參加台灣大賽，接受媒體訪問時直言：「可能是第1次也是最後1次。」
只有引退年限定 未來踏進球場機會少
台灣大賽開打前夕，雙方的正式32人名單出爐，兄弟選擇割捨象騎士，帶上德保拉、猛登和克迪這3名洋投，老將老將張志豪也入選名單之中。9月才完成個人引退賽的周思齊，雖然沒有在選手名單，但身份從外野手變成教練，首度以「一軍教練」身份參加台灣大賽。
兄弟昨（18）日提前進入大巨蛋練球，周思齊到處協助球員訓練，關於心態上有所轉變，他說：「只差沒有練球而已，做的事情也平常都有在做的，就順其自然，不用特別多做什麼。」
由於周思齊在引退賽上就公布，未來將會擔任亞洲棒球總會會長特助，他也直言：「明年來球場的機會比較少，可能偶爾來看一看，這次可能是第一次，也是最後一次了。」並且希望兄弟奪冠，藉以留下美好結局。
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台灣大賽開打前夕，雙方的正式32人名單出爐，兄弟選擇割捨象騎士，帶上德保拉、猛登和克迪這3名洋投，老將老將張志豪也入選名單之中。9月才完成個人引退賽的周思齊，雖然沒有在選手名單，但身份從外野手變成教練，首度以「一軍教練」身份參加台灣大賽。
兄弟昨（18）日提前進入大巨蛋練球，周思齊到處協助球員訓練，關於心態上有所轉變，他說：「只差沒有練球而已，做的事情也平常都有在做的，就順其自然，不用特別多做什麼。」
由於周思齊在引退賽上就公布，未來將會擔任亞洲棒球總會會長特助，他也直言：「明年來球場的機會比較少，可能偶爾來看一看，這次可能是第一次，也是最後一次了。」並且希望兄弟奪冠，藉以留下美好結局。