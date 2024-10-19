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▲周思齊引退儀式獲贈辜仲諒送出名錶，並宣布他未來將擔任亞洲棒球總會會長特助。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

周思齊首次當教練參加台灣大賽！中華職棒35年台灣大賽將在本周六開打，由傳統老牌隊伍統一7-ELEVEn獅，繼2021年後再度交手中信兄弟，兩隊出賽的32人名單也在昨（18）日出爐。台灣大賽開打前夕，雙方的正式32人名單出爐，兄弟選擇割捨象騎士，帶上德保拉、猛登和克迪這3名洋投，老將老將張志豪也入選名單之中。兄弟昨（18）日提前進入大巨蛋練球，周思齊到處協助球員訓練，關於心態上有所轉變，他說：「並且希望兄弟奪冠，藉以留下美好結局。