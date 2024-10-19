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▲郭泓志在紅毯上脫掉藍色西裝，大秀精壯腹肌。（圖／NOWnews攝影中心）

▲莎莎這次在金鐘紅毯上大秀「小蠻腰」，露出超辣曲線讓粉絲大讚：「超性感！」（圖／NOWnews攝影中心）

▲姚元浩（左1）身穿酒紅色西裝，視覺效果相當搶眼。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（18）日圓滿落幕，星光大道由主持老手黃豪平帶領新秀木木（林葦妮），而今年踏上星光大道的陣容也相當精彩，其中以《嗨！營業中》入圍「益智及實境節目主持人獎」的郭泓志紅毯走到一半，突然將衣服脫掉露出結實腹肌，畫面瞬間掀起粉絲熱議，也成為典禮的一大亮點。姚元浩、郭泓志、莎莎、張立東、浩子以《嗨！營業中》入圍「益智及實境節目主持人獎」，第一次走金鐘紅毯的郭泓志，以一襲藍色深V西裝亮相，走到一半時他突然解開扣子，大露結實腹肌，精壯好身材一覽無遺，令在場觀眾大飽眼福，尖叫聲不斷，畫面瞬間引發熱議。莎莎則以一襲黑色斜肩禮服登場，不僅露出美肩、小蠻腰和美腿，連川字腹肌也十分吸睛，不少粉絲紛紛稱讚，直呼這個造型不僅十分有氣質，還非常性感！而男神姚元浩身穿酒紅色雙排扣的西裝外套，搭配棗紅色寬版長褲亮相，整體視覺效果相當搶眼，被觀眾評為紅毯第三帥。